Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Janire Gonzalez-Etxabarri garaipena ospatzen. ISASURF

Zumaia

Janire Gonzalez-Etxabarri, munduko txapelduna

Bosgarren txandan kanpoan geratu ondoren, zumaiarrak errepeskan lortu zuen finalerako txartela El Salvadorren

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Astelehena, 15 iraila 2025, 20:12

Janire Gonzalez-Etxabarri surfeko munduko txapeldun izendatu da El Salvadorren. Zumaiako surflari gazteak Sequeira portugaldarra, Fitzgibbons australiarra eta Peruko Rodriguez hartu zituen mendean finalean, garaipena lortu eta denboraldi ikusgarria borobiltzeko.

Lehen txandan aise nagusitu zen zumaiarra 8.00ko puntuazioarekin. Gonzalez-Etxabarrik nagusitasunez gainditu zituen Rafaella Montesi txiletarra, Kellyani Flores venezuelarra eta Blanka Sebestyén hungariarra. Bigarren kanporaketan, 14.10 puntura iritsi zen eta bere aurkariak Julissa Garcia salvadortarra (9.37), Nilbie Blancada filipinarra (8.00) eta Catherine Bruhwiler kanadarra (4.34) izan ziren. Hirugarrenean, Sol Aguirre perutarra gailendu zitzaion, baina Zoie Zietz holandarra eta Genesis Borja ekuadortarra kanporatu zituen.

Laugarren txanda izan zen dudarik gabe bereziena edo zirraragarriena, besteak beste Nadia Erostarbe zarauztarrarekin neurtu zelako; azkenik, zumaiarra 0.07 puntugatik nagusitu zen. Kanporaketako irabazlea Yolanda Sequeira portugaldarra izan zen 13.17rekin, ondoren Gonzalez-Etxabarri 12.67rekin, eta Nadia Erostarbe 12.60rekin eta Sophia Medina brasildarra 9.67rekin.

Hurrengo kanporaketan, hirugarren postuan geratu zen surflari zumaiarra, eta errepeskan borrokatu behar izan zuen. 8. txandan Sol Aguirre eta Laura Raupp brasildarra garaitu zituen eta 9.ean Nanaho Tsuzuki, Sol Aguirre eta Eden Walla estatubatuarra. Errepeskako hamargarren txandan, Sally Fitzgibbonsek berriro gainditu zuen Janire, eta finalean Ellie Harrisonekin lehiatu zen azken unera arte.

Finalean, Basque Teameko surflari zumaiarrak sendotasun erakustaldia eskaini zuen, lehen postuan jartzeko lehen hiru minutuak igaro ondoren. Eta ordurako inork ez zuen lortu Janireri gainditzea. Lehen olatuek 7.50 eta 7.07ko puntuazioa lortu zuten, eta 14.57ko balorazioarekin lortu zuen garaipena, Sequeira (13.57), Fitzgibbons (13.57) eta Rodriguezen (8.53) aurretik. «Berdintasuna izan zen nagusi azken minutuetara arte, baina Janirek bere seriea adimenez eta kemenez eraikitzen jakin zuen, bi puntuazio sendo sinatuz, garaipena puntu bateko aldearekin lortuz», adierazi dute Espainiako Surfing Federaziotik.

Zorionak eman zizkion lehena bere ahizpa Annette izan zen, maila handiko surflaria hau ere. Besarkada handi batekin ospatu zuten biek garaipena.

Emaitza horri esker, Janire Gonzalez-Etxabarri nazioarteko surfaren gailurrean dago, gainera, mugarri bat izan da Espainiako Surfing Federazioarentzat; izan ere, ISA World Surfing Games 2025 txapelketan parte hartzeari amaiera eman zion, banakako munduko titulu batekin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  5. 5

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  10. 10 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Janire Gonzalez-Etxabarri, munduko txapelduna

Janire Gonzalez-Etxabarri, munduko txapelduna