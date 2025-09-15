Janire Gonzalez-Etxabarri, munduko txapelduna

ZumaiaJanire Gonzalez-Etxabarri, munduko txapelduna
Bosgarren txandan kanpoan geratu ondoren, zumaiarrak errepeskan lortu zuen finalerako txartela El Salvadorren
Zumaia
Astelehena, 15 iraila 2025, 20:12
Janire Gonzalez-Etxabarri surfeko munduko txapeldun izendatu da El Salvadorren. Zumaiako surflari gazteak Sequeira portugaldarra, Fitzgibbons australiarra eta Peruko Rodriguez hartu zituen mendean finalean, garaipena lortu eta denboraldi ikusgarria borobiltzeko.
Lehen txandan aise nagusitu zen zumaiarra 8.00ko puntuazioarekin. Gonzalez-Etxabarrik nagusitasunez gainditu zituen Rafaella Montesi txiletarra, Kellyani Flores venezuelarra eta Blanka Sebestyén hungariarra. Bigarren kanporaketan, 14.10 puntura iritsi zen eta bere aurkariak Julissa Garcia salvadortarra (9.37), Nilbie Blancada filipinarra (8.00) eta Catherine Bruhwiler kanadarra (4.34) izan ziren. Hirugarrenean, Sol Aguirre perutarra gailendu zitzaion, baina Zoie Zietz holandarra eta Genesis Borja ekuadortarra kanporatu zituen.
Laugarren txanda izan zen dudarik gabe bereziena edo zirraragarriena, besteak beste Nadia Erostarbe zarauztarrarekin neurtu zelako; azkenik, zumaiarra 0.07 puntugatik nagusitu zen. Kanporaketako irabazlea Yolanda Sequeira portugaldarra izan zen 13.17rekin, ondoren Gonzalez-Etxabarri 12.67rekin, eta Nadia Erostarbe 12.60rekin eta Sophia Medina brasildarra 9.67rekin.
Hurrengo kanporaketan, hirugarren postuan geratu zen surflari zumaiarra, eta errepeskan borrokatu behar izan zuen. 8. txandan Sol Aguirre eta Laura Raupp brasildarra garaitu zituen eta 9.ean Nanaho Tsuzuki, Sol Aguirre eta Eden Walla estatubatuarra. Errepeskako hamargarren txandan, Sally Fitzgibbonsek berriro gainditu zuen Janire, eta finalean Ellie Harrisonekin lehiatu zen azken unera arte.
Finalean, Basque Teameko surflari zumaiarrak sendotasun erakustaldia eskaini zuen, lehen postuan jartzeko lehen hiru minutuak igaro ondoren. Eta ordurako inork ez zuen lortu Janireri gainditzea. Lehen olatuek 7.50 eta 7.07ko puntuazioa lortu zuten, eta 14.57ko balorazioarekin lortu zuen garaipena, Sequeira (13.57), Fitzgibbons (13.57) eta Rodriguezen (8.53) aurretik. «Berdintasuna izan zen nagusi azken minutuetara arte, baina Janirek bere seriea adimenez eta kemenez eraikitzen jakin zuen, bi puntuazio sendo sinatuz, garaipena puntu bateko aldearekin lortuz», adierazi dute Espainiako Surfing Federaziotik.
Zorionak eman zizkion lehena bere ahizpa Annette izan zen, maila handiko surflaria hau ere. Besarkada handi batekin ospatu zuten biek garaipena.
Emaitza horri esker, Janire Gonzalez-Etxabarri nazioarteko surfaren gailurrean dago, gainera, mugarri bat izan da Espainiako Surfing Federazioarentzat; izan ere, ISA World Surfing Games 2025 txapelketan parte hartzeari amaiera eman zion, banakako munduko titulu batekin.
