Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Hegaztien eraztunketa gertutik ezagutzeko saio praktikoa egingo du Euskal Kostaldeko Geoparkeak. GEOPARKEA

Zumaia

Hegaztien eraztunketa gertutik ezagutzeko saioa antolatu du Geoparkeak

Bi orduko ekimena Foronda Jauregiko lorategian egingo da igandean, SEO-Birdlife elkartearen Hegaztien Egunarekin bat egiteko helburuarekin

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Asteazkena, 1 urria 2025, 20:55

Hegaztien eraztunketa gertutik ezagutzeko saio praktikoa antolatu du Euskal Kostaldeko Geoparkeak iganderako.

«Udazkena iritsi berri dela eta hegazti asko migratzen ari direla baliatuz», saio interesgarri hau antolatu du Geoparkeak publiko orokorrari zuzenduta. Hala, hegaztien eraztuntzean sakontzeko aukera izango da datorren urriaren 5ean, igandean, goizeko 10:00etan hasita. Bi ordu inguruko ekimena Zumaiako Foronda Jauregiko lorategian egingo da SEO-Birdlife elkartearen Hegaztien Egunarekin bat egiteko helburuarekin.

«2025eko edizio berri honetan, klima-aldaketak dakarren mehatxuaz ohartarazteko aprobetxatu nahi da, arriskuan dauden espezieen % 66ri eragiten baitio, eta, gainera, arazo garrantzitsua delako goi-mendiko espezie guztientzat», azaldu dute ekimenaren antolatzaileek.

Hegaztien eraztunketa zientifikoaren garrantzia ezagutzeko eta nola egiten den ikusteko helburuarekin antolatu du saioa Geoparkeak. Horretarako, Aranzadi Zientzia Elkarteko adituen laguntza izan du. Saioa euskaraz egingo da. Deialdia irekia eta doakoa da, baina aldez aurretik izena eman beharra dago inprimakia beteta edo Zumaiako Turismo Bulegoan (T. 943 14 33 96). Inprimakia betetzeko: https://docs.google.com/forms/d/1Y2FOYoFDVmyn7AzRokQDe1Uu1tmr9Qipi3nYlS-WbZ4/viewform?edit_requested=true

Ezagutzarako tresna

Eraztuntze zientifikoa animaliak markatzeko teknika bat da. Hegaztien kasuan, kode bat duen metalezko eraztun arin bat jartzen da hanka batean. Kode hori bakarra da eta, NAN bat balitz bezala, hegazti hori identifikatzeko balio du. Horrela, beti jakingo da zein hegazti den zehazki eta eraztuna non eta noiz jarritakoa den, eta bere bizitzari, migrazioari eta ekologiari buruzko datu baliotsuak lor daitezke.

Eraztuna jartzeaz gain, askatu aurretik, hegaztia pisatu, neurtu eta bere sexua eta adina zehazten dira. Etorkizunean hegaztia berriro harrapatzen bada, eraztunaren datuak hasierako erregistroekin alderatzen dira, animaliaren joan-etorriei eta egoera fisikoaren aldaketei buruzko informazioa lortzeko.

Eraztuntzea ezin du edonork egin eta prozesu hori ondo kualifikatutako eta akreditatutako pertsonek egin behar dute, animaliaren ongizatea uneoro bermatuz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  10. 10

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hegaztien eraztunketa gertutik ezagutzeko saioa antolatu du Geoparkeak

Hegaztien eraztunketa gertutik ezagutzeko saioa antolatu du Geoparkeak