El Gobierno municipal se sumará a la huelga general por Palestina

S. U. zumaia. Martes, 14 de octubre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El Gobierno municipal de Zumaia se sumará al paro general convocado para hoy, miércoles, y hace un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa en apoyo a Palestina y en contra del genocidio. Además, hace un llamamiento a la ciudadanía de Zumaia a participar en la manifestación que se celebrará a las 12.30 horas en Donostia y en la movilización que tendrá lugar a las 19.30 horas en Saregile plaza de Zumaia.

Muchos de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento también se sumarán a la huelga. Así, entre las 11.00 y las 15.00 horas se producirán afecciones en muchos de los servicios municipales, sin que en ese intervalo se garantice la prestación de los servicios municipales ni la apertura de los edificios. Las y los trabajadores del Ayuntamiento se concentrarán a las 11.15 horas frente al consistorio.

La jornada de paros y movilizaciones de hoy tendrá los siguientes objetivos: Mostrar la solidaridad de toda la clase trabajadora con el pueblo palestino. Denunciar el genocidio y los crímenes contra la humanidad que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino, con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos. Denunciar la colonización permanente del territorio palestino en Cisjordania y sus graves consecuencias en las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores palestinos.

Exigir el fin inmediato del genocidio en Gaza y una solución integral que ponga fin a la ocupación y la colonización y que garantice el derecho del pueblo palestino a vivir en libertad. Exigir a la patronal e instituciones, nacionales e internacionales, el cese de toda relación comercial con Israel. «No se puede seguir haciendo negocio a costa de un genocidio», expresan. Y, por último, solicitar la suspensión total del Convenio de Asociación Unión Europea-Israel.