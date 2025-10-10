Geoparkea participará en las Jornadas Abiertas de la Red Estatal de Geoparques

Sara Utrera zumaia. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Una amplia delegación del Geoparque de la Costa Vasca participará activamente en las X. Jornadas Abiertas de la Red Estatal de Geoparques Mundiales (REGM) que tendrán lugar en el Geoparc de la Catalunya Central, en Montserrat (Barcelona), entre el 14 y el 16 de octubre bajo el título 'Educación, geología, geoparques'. .

Las Jornadas Abiertas son un encuentro anual que reúne a representantes de geoparques, expertos, educadores, gestores y comunidades locales. «El objetivo es favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias, fortalecer la cooperación, mejorar la gestión e impulsar iniciativas conjuntas. La edición de este año pone el énfasis en la educación como eje fundamental de los geoparques, destacando su papel como espacios de aprendizaje y divulgación», han explicado desde Geoparkea. Mediante programas educativos innovadores, se promueve la participación de la comunidad local, se fomenta una conciencia ambiental responsable y se contribuye a formar una sociedad resiliente y responsable, mejor preparada para los retos actuales y futuros.

Una representación de los ayuntamientos de Zumaia, Deba y Mutriku, encabezada por sus alcaldes (Iñaki Ostolaza, Alazne Txurruka y Ainize Azpiazu), representantes de centros educativos de las tres localidades, así como entidades colaboradoras de Geoparkea (Geoparkezaleak) y personal técnico del geoparque se desplazarán a Barcelona para el encuentro. Gonzalo Torre, Coordinador de Medio Ambiente de Geoparkea, participará con la ponencia 'Geoeskolak: de la oferta educativa del flysch a la oferta educativa de Geoparkea'.

La sesión inaugural de las Jornadas constará de tres bloques (La educación formal en los geoparques, Educación para los retos climáticos y de sostenibilidad en los geoparques e Interpretación e innovación educativa sobre la geología en las aulas) y estará abierta a toda la comunidad educativa del territorio, agentes locales y miembros de la red estatal de Geoparques, con el objetivo de compartir experiencias sobre el papel que tienen los Geoparques en la educación.

El encuentro coincide con el décimo aniversario de la designación del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques por parte de la Unesco y el 25 aniversario de la creación de la Red Europea de Geoparques y se enmarca en los actos del Milenario de Montserrat.

Durante la Jornadas Abiertas, se presentará públicamente la nueva Asociación de Geoparques Unesco creada como herramienta para avanzar en proyectos conjuntos y en la visibilidad de la marca Geoparques.