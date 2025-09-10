Geoparkea, en el Congreso internacional de geoparques mundiales de la Unesco

Desde el lunes y hasta el viernes, día 12, se está celebrando la XI Conferencia internacional de geoparques mundiales de la Unesco en la ciudad ... de Temuco, en la región chilena de Araucanía. Bajo el título 'Del conocimiento antiguo hacia los Geoparques del Futuro. Tecnologías e Innovación Digital como ejes para el desarrollo sostenible', la conferencia reúne a cerca de un millar de expertos de 50 países de todo el mundo para debatir sobre el futuro de los geoparques y la innovación en investigación geológica, desarrollo sostenible y turismo.

En el congreso participan dos representantes del Geoparque de la Costa Vasca, la gerente Leire Barriuso y el director científico Asier Hilario. Barriuso presentará públicamente dos ponencias: 'Spanish Global Geopark Network: an alliance of 18 territories' (Red Española de Geoparques del Mundo: 18 alianzas territoriales); y 'SDG18: United voices a global partnership to protect cultural and linguistic diversity' (ODS18: Voces unidas, alianza global para la protección de la diversidad cultural y lingüística). Barriuso ha señalado que «es muy importante participar en un foro como éste, tanto por ser un escaparate excepcional para presentar Geoparkea y sus actividades al mundo, como porque nos da la posibilidad de conocer de primera mano el resto de territorios».

Durante estos días, además de las reuniones y asambleas que se celebrarán en Temuco, representantes de los 269 geoparques se dedicarán a mostrar sus iniciativas en la gran feria de artesanía, productos locales y turismo. El Geoparque de la Costa Vasca participará en dicha feria como parte del stand de la Red Española de Geoparques Mundiales.

Por otro lado, los días 5 y 6 de septiembre se celebró la décima sesión del Consejo Mundial de Geoparques de la Unesco. Este consejo se encarga de la decisión final sobre las ratificaciones de los geoparques y las nuevas candidaturas. El consejo está formado por 12 expertos de todo el mundo; entre ellos, Asier Hilario como representante de IUGS (International Union of Geological Sciences). «La reunión del Consejo ha sido larga y muy interesante. Hemos analizado el estado de los 61 geoparques de todo el mundo. En estas reuniones se construyen las bases principales del programa de geoparques UNESCO. Es un honor representar allí al Geoparque de la Costa Vasca «. Asimismo, ha participado activamente en la reunión de anteayer de la Junta Directiva de la Red Mundial de Geoparques (GGN), en representación de IUGS.