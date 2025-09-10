Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Leire Barriuso y Asier Hilario, en el Congreso de Chile. GEOPARKEA

Zumaia

Geoparkea, en el Congreso internacional de geoparques mundiales de la Unesco

Dos representantes están participando en las juntas directivas de máximo nivel en la reunión que se está llevando a cabo en Chile

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13

Desde el lunes y hasta el viernes, día 12, se está celebrando la XI Conferencia internacional de geoparques mundiales de la Unesco en la ciudad ... de Temuco, en la región chilena de Araucanía. Bajo el título 'Del conocimiento antiguo hacia los Geoparques del Futuro. Tecnologías e Innovación Digital como ejes para el desarrollo sostenible', la conferencia reúne a cerca de un millar de expertos de 50 países de todo el mundo para debatir sobre el futuro de los geoparques y la innovación en investigación geológica, desarrollo sostenible y turismo.

