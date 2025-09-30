Continúan abiertas las inscripciones para la iniciativa 'Running Minds' del sábado

Este domingo se disputará la XVI. edición de la carrera de montaña Flysch Trail. Un día antes, el 4 de octubre, se llevará a ... cabo la iniciativa 'Running Minds' de la Fundación Kilian Jornet.

El objetivo de la iniciativa fomentada por el deportista catalán se desarrollará en colaboración con el Ayuntamiento- organizador de la Flysch Trail- y el Hotel Talasoterapia Zelai, y tiene como objetivo concienciar sobre el cuidado del medio ambiente.

Las y los participantes se reunirán a las 09.00 en el Hotel Zelai, donde recibirán explicaciones sobre qué es Running Minds, así como la Fundación Kilian Jornet. Después se procederá al reparto de calzado para el test con zapatillas Nnormal.

A las 09.30 se iniciará una marcha de ocho kilómetros. El recorrido se podrá realizar corriendo o andando y será el siguiente: Zelai-San Telmo-Santa Klara-Elorriaga-Algorri-Zelai. Durante la marcha se realizarán tres o cuatro paradas para las charlas informativas, que estarán a cargo de dos expertos: Izaskun Zorita, investigadora en Gestión del Mar y del Litoral, y de Gonzalo Torre, biólogo y coordinador de Medio Ambiente de Georparkea. 'Running Minds' es una iniciativa basada en el running comunitario que combina la pasión por correr y el amor por la naturaleza, con la curiosidad por los temas científicos y de sostenibilidad.

La participación es totalmente abierta, pero las personas interesadas en participar en la iniciativa de la Fundación Kilian Jornet deberán inscribirse previamente en https: //29zlrvb 7zwj. typeform.com/to/iWv3XOJB?typeform-source=zumaiaflyschtrail.eus.

Más información en las redes sociales de Zumaia Flysch Trail o en www.zumaiaflyschtrail.eus.