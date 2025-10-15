Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Zumaia

El cinefórum vuelve esta tarde a Ostarrena con el filme 'Mi única familia'

La proyección en el cine Aita Mari estaba prevista para la semana pasada, pero tuvo que ser pospuesta debido a problemas técnicos

S. U.

zumaia.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:48

Comenta

El cineclub Ostarrena dará inicio esta tarde a la temporada de otoño de cinefórum. La primera película del ciclo será 'Mi única familia', escrita y dirigida por Mike Leigh; la proyección estaba prevista para el pasado jueves, pero debido a varios problemas técnicos, la sesión tuvo que ser pospuesta y se retomará hoy. Así las cosas, el inicio de la temporada será esta tarde, a las 19.00 horas en Aita Mari, y el precio de la entrada será de cinco euros.

Protagonizada por la actriz Marianne Jean-Baptiste, esta película británica se centra en los desafíos de una familia en un entorno urbano complejo. «Para Pansy la vida es una lucha constante. Llena de dolor físico y mental, su manera de relacionarse con el mundo es a través del enfado y la confrontación: discute con su familia, con su dentista, con su médico, con la cajera del supermercado... Su marido Curtley hace tiempo que no sabe cómo tratarla, mientras Moses, su hijo, vive inmerso en su mundo, apenas dice una palabra y lo único que hace durante todo el día es caminar sin rumbo por la ciudad. Sólo su cariñosa hermana Chantelle la comprende y puede ayudarla», dice la sinopsis de la película.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  3. 3 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  7. 7 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  8. 8 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  9. 9

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El cinefórum vuelve esta tarde a Ostarrena con el filme 'Mi única familia'