El Campeonato de surf y bodyboard local se disputa este fin de semana en Itzurun

La playa Itzurun acogerá este fin de semana el campeonato de surf y bodyboard local. La cita, organizada por ZISKE, estaba prevista que se celebrase la semana pasada, pero tuvo que ser aplazada por las previsiones de mar y del tiempo. Finalmente, el campeonato local se disputará hoy y mañana. El campeonato local de surf y bodyboard se disputará en diferentes categorías: Open, Master, sub-18, femenina, y surf de longboard. El check-in de las y los participantes será a las 08.00 horas. Por otro lado, desde la organización han informado que las Jornadas de Surf Inclusivo no se llevarán a cabo.