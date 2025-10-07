Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Zumaia

Bidarrai eta Izpegiren arteko ibilbidea antolatu du Indamendik iganderako

S.U.

zumaiA.

Asteartea, 7 urria 2025, 20:31

Comenta

Indamendi Mendi Bazkunak «ibilbide zoragarria» antolatu du igande honetarako, hilak 12rako, Bidarrai (Nafarroa Beherea) eta Izpegiren (Nafarroa Garaia eta Nafarroa Beherearen arteko mendatearen) artean, Iparla (1.049 metro) eta Buztanzelhai (1.026 metro) igoz.

Ibilbidea 13,4 kilometrokoa da, eta 1.250 metroko desnibel positiboa eta 700 metroko negatiboa ditu. Egun osoko irteera izanik, bazkaria eramateko gomendatu dute.

Autobusa 07:30ean aterako da Patxita Etxezarreta kaletik (Kantauri plazako geralekutik). Arroako bidesarian eta Zarautzen autobusa geratzeko aukera dago, beti ere, denborarekin abisatuz, indamendi1@gmail.comhelbidera mezua idatzita. Aldatzeko oinetakoak eramatea ere gomendatu dute, autobusa ez zikintzeko hainbeste.

Autobusaren prezioa bazkide helduentzat 10 eurokoa da, bazkide ez diren helduentzat 13 eurokoa eta haurrentzat (18 urtetik behera) 5 eurokoa. Indamendiren webgunetik eman daiteke izena (https://indamendimb.eus/iparla-2/), ostiraleko 14:00ak baino lehen. Muga pasa behar denez, NANa eramatea gogoratzen dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín
  10. 10 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bidarrai eta Izpegiren arteko ibilbidea antolatu du Indamendik iganderako