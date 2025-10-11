Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ate irekiak egingo dira Forondan eskainiko diren hainbat ikastaroetan. S. U.

Zumaia

Ate irekien saioa Forondako zenbait ikastarotan

Haur eta gazteentzako oinarrizko pintura ikastaroa asteartean izango da, egur tailerra asteazkenean

S. U.

ZUMAIA.

Larunbata, 11 urria 2025, 20:44

Datorren astean ate irekien saioak egingo dituzte Forondan ikasturtean emango diren hainbat ikastarotan.

Asteartean, hilak 14, LH3 eta DBH4 bitarteko haur eta gazteentzako oinarrizko pintura ikastaroa ezagutzeko saioa izango da. Hitzordua 17:00etatik 18:00etara izango da, eta haurrei eta gurasoei bertaratzeko gonbita luzatu zaie. Hurrengo egunean, hilaren 15ean, egur taila ikastaroaren ate irekien saioa egingo da.

