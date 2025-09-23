Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Herri kirol erakustaldia Artadin, iazko San Migel jaietan. SARA UTRERA

Zumaia

Artadi prest dago Samielak ospatzeko

Aurreko urteetan bezala, Zumaia eta Artadi arteko autobus zerbitzua egongo da larunbatean, igandean eta astelehenean

Sara Utrera

Zumaia.

Asteartea, 23 iraila 2025, 20:29

San Migel jaietan murgilduko da Artadi auzoa larunbatetik astelehenera bitartean. Txupinazoaren jaurtiketarekin hasiko da jai giroa larunbatean, 16:00etan, eta hiru egunetan zehar Artadiko bizilagunek, zumaiarrek eta auzora igotzen diren bisitariek guztien gustuko Artadiko jai batzordeak antolatutako ekintzez gozatuko dute.

Larunbat arratsaldean Arno zezenak (16 urtetik gorakoentzat) eta pottokak, pilota eskolaren erakustaldia (xistera), sagardo dastaketa eta parrillada izango dira.

Igande goizean zein arratsaldean puzgarriak egongo dira txikientzat eta eguerdian haur eta gaztetxoentzat jolasak Herri Kirolak Kulkiren eskutik. Jubilatuen bazkaria ere izango da, eta arratsaldean Arnoko pottokekin, esku pilota erakustaldiarekin eta Elosegi eta Larrañaga trikitilarien erromeriarekin gozatzeko aukera izango da.

Jaiak astelehenean amaituko dira, Mikel Deunaren egunean. 11:00etan meza izango da, eta ondoren afizionatuen 1. mailako pilota partida jokatuko dute Apaolaza-Garaiño eta Arambarri-Sotil bikoteek.

Eguerdian, berriz, txakolin dastaketa izango da, Amets Arzallus eta Andoni Egaña bertsolariek eta Ostolaza eta Larrañaga trikitilariek girotuta. Amaitzeko, arratsaldean bertsolarien bigarren saioaz eta trikitilarien erromeriaz gozatuko da Artadin.

Autobus zerbitzua

Aurreko urteetan bezala, Zumaiatik Artadira joan eta itzultzeko autobus zerbitzua izango da egun horietan.

Larunbatean autobusa 16:00etan irtengo da Patxita Etxezarretako geltokitik (Kabi paretik), eta 20:30ean itzuliko da Zumaiara. Igandean 11:00etan edo 16:00etan igo ahal izango da, eta herrira 14:30ean eta 20:00etan itzuli. Astelehenean, Artadira joateko autobus zerbitzua 10:30ean izango da eta Zumaiara bueltatzekoa 14:30ean.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Artadi prest dago Samielak ospatzeko

Artadi prest dago Samielak ospatzeko