Aprobadas las ordenanzas fiscales para el próximo año

Sara Utrera ZUMAIA. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

Aprobadas las ordenanzas fiscales de 2026. La propuesta presentada por el Gobierno municipal se aprobó en el pleno de septiembre con los votos a favor de EH Bildu (10) y la abstención del PNV (6) y del PSE-EE (1).

«Presentamos las ordenanzas fiscales de 2026 con un claro objetivo: mantener la calidad en los servicios municipales sin poner en riesgo el poder adquisitivo de la ciudadanía», explicó el concejal de Hacienda Unai Larrañaga.

El Gobierno municipal planteó una subida general del 2,5% en las tasas municipales, un incremento ligeramente inferior a las previsiones de IPC para 2025. «Esta subida ponderada nos permitirá mantener la capacidad inversora del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, dará un pequeño respiro a los zumaiarras».

Por otro lado, se anunció un recargo del 150% sobre las viviendas vacías (IBI). «Una vez declarada Zumaia como zona de vivienda tensionada, debemos utilizar todos los instrumentos disponibles para sacar al mercado el mayor número posible de viviendas, tanto en alquiler (a través del programa Bizigune) como en venta como primera vivienda», expresó Larrañaga. Asimismo, se suprimirán como excepciones los consumos mínimos o las actividades profesionales existentes, «ya que la prioridad es clara: facilitar el acceso a la vivienda de los y las zumaiarras». Se aplicará una bonificación del 99% a las viviendas acogidas al programa Bizigune. La recaudación adicional que resulte de esta vía se destinará a la ampliación del parque público de vivienda del Ayuntamiento para destinarlo al alquiler social, comenzando en Torreaga.

Se actualizará y homogeneizará la Tabla de Familias Numerosas. En lugar del número de hijos, las tablas pasarán a las calificaciones generales de las Familias Numerosas, Familia Numerosa General o Especial. «Con estos cambios, casi todas las familias tendrán alguna mejora en tasas e impuestos». Se eliminará la bonificación fiscal a los viejos vehículos, manteniendo únicamente los históricos «por su valor cultural y patrimonial». En el caso de los vehículos eléctricos e híbridos, se excluyen de estas bonificaciones porque ya existen importantes ayudas a nivel estatal y autonómico para su adquisición.

Agua y servicios

El concejal de Hacienda explicó que siguen ajustando los precios del agua para que «los grandes consumidores paguen lo que les corresponda y lo usen de forma responsable". En los servicios municipales se realizará un ajuste en las colonias y en los cursos culturales, «con el objetivo de garantizar la calidad y que la diferencia entre el coste real y el precio público no sea excesiva».

Según Larrañaga, «no es una reforma profunda ni un cambio radical: son ajustes que se corresponden con la política fiscal coherente que llevamos desarrollando en estos años». Por último expresó que quieren garantizar «unos servicios públicos sólidos y una fiscalidad justa», preservando la economía de la ciudadanía y manteniendo la capacidad de inversión para el futuro.

Iker Mardaras explicó que el PNV está de acuerdo con la subida del 2,5%, que coincide con el IPC actual y el previsto, ycon el incremento en las bonificaciones a familias numerosas en el rango de renta baja. «De esta manera, se soluciona el daño causado a este colectivo en 2023».

En cuanto al IBI, el concejal del PNV destacó que es «positivo» que la bonificación a los hogares que forman parte del programa Bizigune se incremente hasta el 99%.

Respecto a la propuesta de aumentar el recargo hasta el 150% a las viviendas no convencionales, consideró que esta medida supone un ingreso importante para la arca municipal. El jeltzale explicó que habían trasladado al equipo de gobierno su preocupación sobre el destino de estos ingresos. «Teniendo en cuenta que la respuesta es que la vivienda se va a destinar al parque público del municipio, y siendo ese el compromiso, se nos alivia esa preocupación.

Según Mardaras, la política de vivienda de su partido no se basa en recargos. Sino en promover nueva vivienda pública, creando nuevas ofertas. «Y el instrumento más potente del que dispone el Ayuntamiento de Zumaia es el PGOU. Ahí es donde el PNV hace su mayor apuestas, diferente a la visión conservadora de EH Bildu. Esto no quita que se aprueben estas medidas porque estamos ante esta 'emergencia habitacional'. Es probable que esta medida no consiga por sí misma atraer más viviendas al mercado», señaló, y añadió: «Aún así, demos tiempo a ver los resultados de esta iniciativa». Para ello, adelantó que solicitarán los informes y el seguimiento de la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento. «Esperamos que el reflejo de esta medida se haga en los próximos presupuestos».