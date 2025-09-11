Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
UKUE, en colaboración con el servicio de asesoría Isladak, ha analizado el impacto del cambio climático en la comarca en una primera sesión dirigida al sector económico de Zumaia. UKUE

Zumaia

Analizan las consecuencias del cambio climático en la comarca Urola Kosta

Las inundaciones fluviales y pluviales, así como el aumento del nivel del mar, pueden generar problemas en varios puntos de las zonas industriales de la localidad

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

Urola Kostako Udal Elkartea (UKUE), en colaboración con el servicio de asesoría Isladak, ha analizado el impacto que el cambio climático tiene en el ... sector económico de la comarca. Las conclusiones del informe muestran cómo la subida de las temperaturas, el aumento del nivel del mar, los incendios o las lluvias intensas, es decir, todos los efectos derivados del cambio climático, afectan a las empresas del territorio, al pequeño comercio y al sector primario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Analizan las consecuencias del cambio climático en la comarca Urola Kosta

Analizan las consecuencias del cambio climático en la comarca Urola Kosta