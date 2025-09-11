Analizan las consecuencias del cambio climático en la comarca Urola Kosta

Urola Kostako Udal Elkartea (UKUE), en colaboración con el servicio de asesoría Isladak, ha analizado el impacto que el cambio climático tiene en el ... sector económico de la comarca. Las conclusiones del informe muestran cómo la subida de las temperaturas, el aumento del nivel del mar, los incendios o las lluvias intensas, es decir, todos los efectos derivados del cambio climático, afectan a las empresas del territorio, al pequeño comercio y al sector primario.

Se han organizado cuatro sesiones para presentar el estudio y recoger aportaciones de las personas y agentes implicados. La primera sesión se celebró el miércoles en Zumaia. En la presentación estuvieron presentes representantes del comercio local y miembros de empresas locales.

Las personas asistentes, interesadas en conocer las conclusiones del estudio, compartieron los efectos reales que el cambio climático ya está teniendo en sus sectores y negocios.

Impacto en Zumaia

Dentro del estudio, se ha señalado que las inundaciones fluviales y pluviales, así como el aumento del nivel del mar, pueden generar problemas en varios puntos de las zonas industriales de la localidad, así como en otros lugares del municipio. El análisis también indica que la evolución de estos fenómenos será negativa a futuro. En el caso del comercio, quienes participaron en la sesión pusieron sobre la mesa la contaminación que genera el comercio a distancia: «Hay que tener en cuenta la contaminación derivada de las compras por Internet que podrían hacerse en los comercios locales, y es necesario informar a la ciudadanía sobre el impacto de estos hábitos de consumo». En ese sentido, se recalcó que es imprescindible un cambio generalizado en los hábitos de consumo para hacer frente al cambio climático. «Tenemos que pasar de hablar a actuar, aunque sea poco a poco», manifestaron.

En cuanto al sector primario, se subrayó la necesidad de anticiparse a los efectos del clima: «Por ejemplo, hay que cuidar y limpiar los bosques para prevenir incendios; mantener los cauces de agua entre los árboles para evitar inundaciones».