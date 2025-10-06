Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumaia

Abierto el plazo de la subvención para la recuperación de locales comerciales a través de nuevos emprendedores

S.U.

zumaia.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:11

Comenta

Ya está abierto el plazo de solicitud de subvención para la recuperación de locales comerciales a través de nuevos emprendedores y emprendedoras. El objeto de estas subvenciones es llenar los locales comerciales del suelo urbano de Zumaia o promover el cambio generacional en las actividades, a través de nuevos emprendedores, con el objetivo de revitalizar el comercio.

La duración de la ayuda será de un año, con un máximo de 250 euros mensuales (siempre que no se supere el 50% del importe del alquiler), así como el IVA no subvencionable, debiendo solicitarse la ayuda antes del 17 de octubre (este inclusive).

Para obtener la subvención deberán cumplirse todos los requisitos establecidos en las bases, tales como no existir vinculación familiar para el segundo grado entre beneficiario y arrendador, estar al corriente en el pago de los impuestos, tasas y otros impuestos de Zumaia, estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social o tener garantizada la presencia del euskera en el negocio. Todas las condiciones se especifican en las bases y el solicitante deberá certificar el cumplimiento de todas ellas (https://egoitza.gipuzkoa. eus/gao-bog/castell/bog/ 2025/10/02/c2506694.pdf).

Se puede descargar la hoja de solicitud en el siguiente enlace: https://zumaia.eus/files/6turismo/merkataridirulaguntzak.pdf. Más información sobre la convocatoria en la sede electrónica del Ayuntamiento.

