El Zarautz gana al líder Añorga en Rezola y mantiene el sueño del ascenso

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Martes, 13 de mayo 2025, 19:54 Comenta Compartir

Gran ambiente en Rezola para ver el enfrentamiento entre los dos primeros clasificados de División de Honor, Añorga y Zarautz. La afición local se las prometía felices, les bastaba ganar a los zarauztarras para celebrar el ascenso a Tercera División pero los chicos de Joseba Roteta les dejaron con la miel en los labios.

Hubo que sufrir de lo lindo, eso sí. Fueron los locales los que se adelantaron en el marcador en la primera mitad. Roteta tenía claro lo que se iba a encontrar el Rezola: «Los jugadores estaban avisados, sabían que es un campo pequeño en el que no se puede jugar al fútbol combinativo. Disputas constantes, juego de cabeza, balones que van de área a área con un solo golpeo y hasta los saques de bandas se convierten en corners, y eso exige máxima concentración. El equipo salió bien, sabiendo lo que tenía que hacer en cada momento pero pasada la media hora marcaban los de casa en una contra para llegar al descanso con ventaja».

Todavía quedaba la segunda mitad y «teníamos claro que jugando intensos llegarían nuestras ocasiones y en una jugada de estrategia en la que Jonpe sacaba de banda uno de sus lanzamientos potentes, el balón llegó a la cabeza de Peinador que igualaba la contienda».

A falta de dos jornadas el Añorga aventaja en tres puntos al Zarautz pero el average particular favorece a los zarauztarras

Pero el punto sabía a poco, había que buscar un gol más. La expulsión de Jonpe tras ver su segunda amarilla puso las cosas muy cuesta arriba pero «una falta en el centro del campo magistralmente botada por Jon Aizpurua era cabeceada en esta ocasión por Iñigo para ponernos por delante. Quedaba poco margen de tiempo pero los añorgatarras tuvieron una gran ocasión con un cara a cara con Adrian que nuestro portero resolvió para sumar los tres puntos. Partido como se esperaba, que supimos jugar bien y regresar contentos para seguir en la lucha por el ascenso».

Y ahora ¿qué?

Restan dos jornadas para que finalice la liga. Añorga sigue líder con 66 puntos por los 63 que tiene el Zarautz. El primero asciende directo y el segundo juega con los dos segundos de Bizkaia y Araba.

Roteta ve así el futuro inmediato del equipo: «Lo primero es asegurar ese segundo puesto que todavía no es nuestro. El Real Unión B está a 5 puntos con mejor average con nosotros a falta de esos dos partidos. Pero donde debemos mirar es hacia arriba. Nuestra obligación es tratar de resolver los dos partidos que restan y esperar a que el rival cometa un error. Igualados a puntos nos quedamos por delante».

Serán dos jornadas muy importantes para todos. El Zarautz juega contra el Bergara en casa y termina la competición jugando en Zumarraga contra el Urola, mientras que el Añorga se desplaza a Oñati para jugar con el Aloña Mendi y acaba en casa con el Beti Gazte.

El Zarautz juega este sábado en el campo de Asti (16.00 horas) y si gana le pasará la presión a los donostiarras que juegan el domingo (11.30h.) en Azkoagain. Para Joseba estas dos últimas jornadas no son iguales para los dos implicados en la lucha por la primera plaza. «Nuestros rivales no se juegan nada en lo que se refiere a la clasificación, están en tierra de nadie y eso puede ser una ventaja mientras que el Añorga juega con Aloña Mendi que está obligado a ganar para seguir soñando con la permanencia y termina con el Beti Gazte que también lucha por no descender. Son equipos que están en la zona baja pero que se juegan mucho y buscarán ganar al Añorga». No podemos olvidar que recientemente el Zarautz visitó al Hernani en zona peligrosa y se llevó una clara derrota.