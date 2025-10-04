Udan euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak egin dituztenentzat, Udalaren dirulaguntzak

ZarautzUdan euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak egin dituztenentzat, Udalaren dirulaguntzak
A. E.
ZARAUTZ.
Larunbata, 4 urria 2025, 20:59
Zarauzko Udalak dirulaguntzak emango dizkie 2025eko udan euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak egin dituzten zarauztarrei.
Onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte: Dirulaguntzaren xede den ikastaroak irauten duen bitartean Zarauzko udalerrian erroldatuta egotea; ikastaroan eskainitako orduen %80 hartzea gutxienez.
Eskabideak aurkezteko
Eskaerak aurkezteko, Udaletxean (HAZ – Herritarren Arreta Zerbitzua, Kale Nagusia 29) edo astelehenetik ostiralera, ostegunak izan ezik, goizeko 7:30etik arratsaldeko 15:00etara. Ostegunean berriz, goizez 8:30etik 14:30era eta arratsaldez 16:30etik 19:00etara. Bertan emango zaizue dirulaguntzei buruz informazio zabalagoa.
Eskaera aurkezteko epea urriaren 10era bitartean izango da, datorren ostirala.