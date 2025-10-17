Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Onddoen erreinuari buruzko erakusketa eta perretxiko erakusketa egingo dituzte Merkatu Plazan

Merkatu Plazan izango dira Natur Asteari amaiera emateko; erakusketa egunez egongo da zabalik

A. E.

zarautz.

Ostirala, 17 urria 2025, 20:49

Natura Asteari amaiera emateko, bihar, igandea, Zarauzko azokan onddoen erreinuari buruzko erakusketa, perretxikoen erakusketa eta ingurune naturalaren inbasioa jorratuko dira. Erakusketaren ordutegia 11:00etatik 14:00etara eta arratsaldez 17:00etatik 20:00etara izango da.

Arkamurka Natura-Elkarteak herritarrak eta bisitariak gonbidatzen ditu biharko erakusketara, ikusi, galdetu eta ikasteko. Kideak prest egongo dira bisitariek izan ditzazketen zalantzak argitzeko.

Astearen asmoa, naturaren zaintzaz eta ingurumenaren erronkez hausnartzea da. Horrela ospatu dira hiru hitzaldi eta dokumentala. «Natura-Astea ez da soilik naturaz gozatzeko aukera bat, baizik eta gizartearen eta ingurumenaren arteko elkarrizketa sustatzeko gune bat ere bai», diote Zarauzko natura elkartetik.

