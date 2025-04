El juvenil Nacional de Colado busca la victoria de la tranquilidad con el Eibar B

El juvenil de Liga Nacional que dirige Jaime Colado entra en la fase decisiva del campeonato a falta solo de cuatro jornadas para finalizar la ... liga con el objetivo de asegurar la permanencia lo antes posible.

Esta tarde juegan en Asti a partir de las 16.00 horas contra el Eibar B y sumar tres puntos prácticamente asegura el objetivo del equipo. Vienen de aprovechar el descanso de Semana Santa en la competición, para disputar un torneo Sub 19 en Oviedo.

Tras quedar terceros por detrás de la selección de México y el Deportivo de la Coruña y por delante de Móstoles y Palencia, disputaron la Oviedo Cup Sub 19 plata, donde terminaron subcampeones superando a la Selección Policía de Honduras en cuartos, a la escuela de la Juventus de Londres en semifinales y perdiendo en la final con el Real Oviedo Internacional.

«La Liga Nacional juvenil es otro nivel, otra exigencia, hay filiales de Primera y de Segunda y equipos muy potentes»

Ahora llega lo importante y hablamos con Jaime Colado sobre el partido de esta tarde, «tenemos tres bajas por sanción que casualmente fueron los sancionados en el último partido estando apercibidos y además el juvenil de Honor juega el partido atrasado por el fallecimiento de Beñat por lo que tampoco puedo tirar de esos jugadores. Estamos justos e iremos con algún cadete».

El rival es el Eibar B, «vienen de ganar al Antiguoko y son jugadores de primer y segundo año que van a más. Es un partido difícil pero que podemos solventar. De todos modos con ganar uno de los cuatro partidos que nos restan estaríamos prácticamente salvados pero hacerlo hoy mismo nos daría la tranquilidad de disfrutar lo que queda sin agobios».

Jaime debuta en este equipo y recuerda cómo llegó al Zarautz esta temporada, «Fermín ya llevaba varios años intentando que viniera pero estaba muy identificado con el trabajo que desarrollaba en Orio. Al final también quería probar esta categoría y me anime el año pasado».

Sobre lo que le pide la directiva, Colado explica que «el objetivo era la permanencia pero no era una obligación para seguir en el puesto de entrenador. Creo que lo vamos a conseguir y seguiremos trabajando con estos chicos».

La experiencia ha sido especial, «cogí el equipo y no conocía prácticamente a nadie solo a dos jugadores que vi en Zubieta mientras ayudaba a la Real, del resto de la veintena de jugadores que me planteo el Club para hacer este equipo no conocía a nadie y es un proceso que me ha gustado porque partía de cero. Me ha llenado ir viendo cuales eran las características futbolistas de cada uno, aunque he contado con el apoyo de Yerobi y de los entrenadores con los que estuvieron el pasado año. Creo que he crecido con el equipo y con ellos».

Lo cierto es que la Liga Nacional es una categoría muy exigente, «he sido entrenador de prácticamente todas las categorías de fútbol regional en Gipuzkoa y era la primera vez que cogía un Liga Nacional. Es otro nivel y otra exigencia. En este grupo hay seis filiales, tres de Primera y otro de Segunda, además de Antiguoko y Danok Bat que son filiales también de selecciones. He tenido un trabajo extra de visionado de vídeos que no hacía antes. Es una categoría que, o te metes bien de lleno, o sufres, porque es muy exigente».

Actualmente a falta de esos cuatro encuentros por disputar, los chicos de Jaime están en la décimo cuarta posición de la tabla clasificatoria con 32 puntos en 30 partidos jugados. Pierden la categoría dos equipos y por detrás del Zarautz están Barakaldo con 29, Santutxu B con 28, Cultural de Durango con 26 y Getxo con 24.

A los nuestros les queda jugar después del partido de esta tarde con los dos filiales anteriormente citados, Antiguoko en Donosti y Danok Bat en casa, para terminar en Lezama con el líder del grupo, el Athletic B.

Ascenso a Tercera

Aprovechamos la ocasión de hablar con Jaime para saber su opinión sobre el posible ascenso del primer equipo del Club a Tercera División. Hay que recordar que en la primera ocasión que la sección de fútbol del Zarautz KE subió a Tercera, Jaime Colado era jugador de la plantilla, por lo que sabe de lo que habla.

A la pregunta de si ve con posibilidades de ascenso al equipo que dirige Joseba Roteta responde rotundamente, «si, si. Les he visto cuatro partidos porque me ha coincidido bastante con el mío, partidos como contra el Oiartzun o el Añorga y creo que tienen posibilidades. Entreno junto a ellos y veo que los chavales cuando vienen tienen buena camaradería entre ellos, que en estas categorías es lo más importante, se llevan muy bien y creo que además tienen a un buen goleador como Ximon que para subir es importante, les veo bien, enchufados».

Otro aliciente en caso de subir es que los juveniles ven la oportunidad de jugar en Tercera, algo que debería ilusionarles, «por supuesto, eso pienso yo o al menos debería darles. Hay jugadores que entrenan en el primer equipo y que están ilusionados de subir. Un par de ellos pueden hacer la pretemporada con el primer equipo y eso debe de ilusionarles. También hay que decir que el Preferente, para ser un equipo B lo está haciendo muy bien. Estar en los puestos que están y con gente joven tiene mucho mérito y puede venir muy bien para el primer equipo. De subir a Tercera ellos también tienen posibilidades y para el Club sería algo grande, un paso importante para el Zarautz KE». Ojalá pase y que el juvenil se mantenga en Nacional.