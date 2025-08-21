'Historia del cine XIII' esta tarde en el Photomuseum con los comienzos del siglo XXI

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, este viernes se proyectará la ... decimotercera sesión del ciclo dedicado a la historia del cine.

Este capítulo se centra en los comienzos del siglo XXI, una etapa en la que la tecnología digital transformó de manera radical el modo de hacer y ver cine. La irrupción de los efectos visuales, la expansión del cine de gran espectáculo y la consolidación de nuevas formas de producción convivieron con propuestas más independientes y personales, que buscaron mantener la frescura y la experimentación. Se muestran así dos caminos paralelos: por un lado, un cine global y comercial de enorme alcance; y, por otro, un cine más íntimo, creativo y diverso que sigue ampliando las fronteras del lenguaje cinematográfico.

La sesión de esta tarde en el Photomuseum Argazki & Zinema Museoa, comenzará a las 18.00 horas y la entrada es gratuita.

La exposición

Hay que recordar asimismo, que hasta finales de este mes de agosto se puede visitar en el Photomuseum la muestra titulada 'Mirar a braza' que reúne alrededor de treinta obras que pertenecen a la Colección MV, de Fernando Garate y Estrella Gómara. Un total de 22 autores exponen en esta muestra y se puede visitar de martes a domingo de 10.00 a 12.00 por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes.