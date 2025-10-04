Ezcarayra asteburu pasa antolatu du Pagoetak urriak 11 eta 12rako

ZarautzEzcarayra asteburu pasa antolatu du Pagoetak urriak 11 eta 12rako
Larunbata, 4 urria 2025, 20:59
Pagoeta Mendizale Elkarteak datorren astebururako, urriaren 11 eta 12, Errioxa aldera, Ezcaray-ra bi egun pasa antolatu du. Irteera goizeko 6:00etan egingo da, Agoues-eneko biribilgunetik. Prezioa, Pagoetako bazkideentzat 90 eurokoa izango da eta bazkide ez direnentzat 100 euro.
San Lorenzo larunbatean eta igandean Valgañoneko gorostidia, Europako handienetakoa, ezagutuko dituzte.