Zarautz

Ezcarayra asteburu pasa antolatu du Pagoetak urriak 11 eta 12rako

A. E.

zarautz.

Larunbata, 4 urria 2025, 20:59

Comenta

Pagoeta Mendizale Elkarteak datorren astebururako, urriaren 11 eta 12, Errioxa aldera, Ezcaray-ra bi egun pasa antolatu du. Irteera goizeko 6:00etan egingo da, Agoues-eneko biribilgunetik. Prezioa, Pagoetako bazkideentzat 90 eurokoa izango da eta bazkide ez direnentzat 100 euro.

San Lorenzo larunbatean eta igandean Valgañoneko gorostidia, Europako handienetakoa, ezagutuko dituzte.

