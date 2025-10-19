Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un ertzaina entrando al edificio donde reside el presunto homicida. Félix Morquecho

«La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»

Los vecinos del presunto homicida, con problemas de drogodependencia, le describen como alguien «muy introvertido»

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

Zarautz

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:30

Tres días después de que se descubriera el cuerpo sin vida de una mujer de 53 años en la calle Indamendi de Zarautz, los vecinos ... del presunto homicida seguían ayer divididos entre los que dicen estar «muy sorprendidos» y los que se «podían esperar» que en el vecindario se produjese un suceso grave. En lo que todos coinciden es en que E.P. es un hombre «muy introvertido» y en que es conocida su vinculación con las drogas. «El tío es un bala. La Ertzaintza venía cada dos por tres aquí y ya le tenían fichado, porque a este edificio venía mucha gente bastante rara», señalaba a este periódico un residente en un bloque cercano.

