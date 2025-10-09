Enpresaren errendimendua hobetzeko, doako laguntza

ZarautzEnpresaren errendimendua hobetzeko, doako laguntza
A. E.
zarautz.
Osteguna, 9 urria 2025, 20:24
Urola Kostako Udal Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Eskualdeak 2025 hitzarmenaren baitan, Urola Kostako enpresak hobetzeko programa abiatu du. 'Lanaren Zentzua' egitasmoak, emaitza oso positiboak ekarri dizkie aurreko ediziotan parte hartu duten hainbat enpresei, eta ekimenera batzeko aukera du orain hala nahi duenak. Enpresaren barne-antolamendua aldatzea da asmoa, gero horrek langileen motibazioan eta konpromiso-mailan eragin dezan. Programan parte hartzea doakoa da. Informazio gehiagorako edo izenak emateko: enpresa@urolakosta.eus