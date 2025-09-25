Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joan den asteburuko Euskal Jairekin hasi zen festa giroa.

Aizarnazabal

Umeen egunak eta txupinazoak emango diete hasiera Samiel Jaiei Aizarnazabalen

Sara Utrera

Sara Utrera

Aizarnazabal

Osteguna, 25 iraila 2025, 20:55

Joan den asteburuko Euskal Jaiaren ostean, gaurtik astelehenera bitartean izango dira samielak Aizarnazabalen. Haurren eguna ospatuko da ostiralean ondorengo egitarauarekin: 10:30etik 13:00etara eta 15:30etik 17:00etara jolas parkea eta apar festa izango dira; ondoren, txokolatada eta 19:30ean, txupinazoa. Gauean, herri afaria egingo da Ollokiegik girotuta.

00:30etik 03:30era Fun&Go taldearekin berbena izango da. Bihar, larunbata, goizeko 11:30ean XVI. Artzain txakur txapelketa izango da ondorengo parte-hartzaileekin: Xabier Gastañaga, Sandi txakurrarekin; Javier Gastañaga, Cool txakurrarekin; Pello Segurola, Kai-rekin; Igor Elordi, Tobi-rekin; Juan Ramon Askargorta, Bat-ekin; eta Manuel Gorriti, Izar-ekin. Eguerdiko 12:30ean, XV. Joxe Larrarte pilota memoriala jokatuko da, eta neska eta mutil arteko lehia izango da. Arratsaldean, 16:30ean, herrialde ezberdinetako postre lehiaketa egingo da; 17:00etan XIX. mus eta eskoba txapelketa 18:00etan eta 'Eutsi Ramon' kale antzerkia. Ondoren, Kitaldepare txaranga arituko da eta 23:00etan Kakak, Merina Gris eta DJ Hidalgoren emanaldiekin gozatzeko aukera izango da.

