Zaraguetaren kanpoko eremua itxita egongo da bi astez

OrioZaraguetaren kanpoko eremua itxita egongo da bi astez
Udalak hainbat egokitzapen egingo ditu eta segurtasunagatik eskolaren kanpoko eremua itxita egongo da
Zarautz
Asteartea, 19 abuztua 2025, 20:56
Udala hainbat egokitzapen egiten ari da udan Zaragueta Herri Eskolan, eskola komunitatearen oporrak aprobetxatuz. Lanak egin bitartean, eskolako eremua zabalik mantendu du orain arte, herritarrek kanpoko azpiegiturak erabiltzeko aukera izan zezaten, hain zuzen. Baina atzotik irailaren 1era arte, eskolaren kanpoko eremua itxita egongo da segurtasuna bermatzeko.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.