Imagen de Ayamonte.

Orio

Zaharren Babeslekua ha programado viaje a Huelva del 15 al 23 de septiembre

A. E.

orio.

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:30

Zaharren Babeslekua ha organizado un viaje a tierras de Huelva del 15 al 23 de septiembre, con salida desde Orio y llegada a Cáceres para hacer noche en el Hotel Don Manuel, de 4 estrellas. En el segundo día viajarán hasta la localidad de Minas de Riotinto -en la provincia de Huelva-, con estancia en el hotel Playa Canela.

En el tercer día realizarán una excursión al Monasterio de la Rábida en Palos de la Frontera y al muelle de las Carabelas. El quinto día han programado como libre, con pensión completa en el Hotel Playa Canela, en Isla Canela, en el término municipal de Ayamonte. Al día siguiente se adentrarán en tierras portuguesas para visitar Tavira, en la costa del Algarve. En el séptimo día visita para conocer Ayamonte, antes de emprender al día siguiente regreso a casa, haciendo noche en el centro de Valladolid, en el Hotel Olid, para llegar a Orio al día siguiente.

Para más información sobre el viaje, pueden contactar con Txomin Iribar, llamando al teléfono 626 471 423.

