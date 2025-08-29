La trainera masculina compite hoy y mañana en tierras gallegas

A. E. orio. Viernes, 29 de agosto 2025, 20:43 Comenta Compartir

La Liga Eusko Label recala por segunda vez esta temporada en aguas gallegas, esta tarde con la IV Bandeira Concello de Bueu, en Pontevedra, y mañana al mediodía con la disputa de de la XVIII Bandeira Concello de Ares, en A Coruña, antes del parón liguero para la disputa de la Bandera de La Concha. La Liga Eusko Label concluirá el fin de semana del 19-20 de septiembre con las regatas en aguas de Bermeo y Portugatele. La Liga ya es prácticamente para Orio, que aventaja en 27 puntos a Zierbena, segunda clasificada.

Los preparados por Iker Zabala tienen 189 puntos, por 159 los vizcaínos, con Donostiarra en tercera posición con 151, Bermeo con 138... El pasado domingo en aguas de Getaria no se pudo conseguir la bandera, pero el objetivo marcado es conquistar este fin de semana las tierras gallegas y seguir acercándose a las 14 victorias de Urdaibai de la pasada campaña. El Bermeo del año pasado y este Orio son similares en potencial, ambas traineras entrenadas por Iker Zabala.

Las féminas, por su parte, ya han finalizado la Liga y preparan la clasificatoria de La Concha de la próxima semana. Recordemos que la regata para las féminas será este miércoles, 3 de septiembre, a partir de las 18.00 horas y, al día siguiente, a la misma hora, para las traineras masculinas, ambas en la modalidad de contrareloj.