Orio

Sesión para analizar las consecuencias del cambio climático

Organizado por Urola Kosta Udal Elkartea se celebrará a las 17.30 horas de esta tarde en el Arraunetxe

A. E.

ORIO.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde 1970, se ha producido un aumento de la temperatura de 0,3 °C por década; el nivel del mar y la temperatura superficial están en constante ascenso; inundaciones, incendios, sequías... ¿y cómo afecta todo esto a la comarca de Urola Kosta en general y al mundo laboral en particular? ¿Cómo afectan las olas de calor a nuestras zonas industriales? ¿Qué localidades tienen más riesgo de sufrir incendios, y cómo afecta esto al sector primario?

Para responder a estas preguntas Urola Kostako Udal Elkartea está estudiando cómo ha podido afectar el cambio climático al sector económico de la comarca, y cómo puede seguir afectando en escenarios futuros. Ahora, para completar este análisis, ha organizado sesiones con agentes de los sectores económicos de Urola Kosta para dar a conocer la investigación y recabar sus vivencias y aportaciones, con reuniones en cada localidad y en el que a Orio respecta, se celebrará a las 17.30 horas de esta tarde en el Arraunetxe, para los vecinos de Orio y Aia. La primera sesión se celebró ayer en Zumaia y la de esta tarde será la segunda de las organizadas. Las dos últimas sesiones tendrán lugar en Zarautz y Getaria los días 22 y 23 de septiembre.

Es imprescindible, por tanto, la aportación de agentes que trabajan en los sectores económicos de Urola Kosta para que el estudio y el informe que se concluirá sea lo más completo posible.

El presidente de Urola Kostako Udal Elkartea, Ion Arozena, señala que «es importante analizar entre todas y todos este tema que preocupa a toda la ciudadanía, conociendo las necesidades y preocupaciones de cada agente, empresa o trabajador. A partir de este análisis veremos cómo podemos ayudar al tejido económico a prever y adecuar el impacto que causa el cambio climático».

Inscripciones en: https://labur.eus/uyvf5zot

