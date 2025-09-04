La Parrilla Festa, del 3 al 5 de octubre, con productos locales y amplio programa

Antxon Etxeberria orio. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Este año no se ha celebrado la Fiesta del Besugo en el mes de julio. El Ayuntamiento de Orio y los diferentes agentes que organizan la Fiesta del Besugo dieron a conocer la decisión en mayo, tras una reflexión conjunta. De hecho, los tres ejes principales de la fiesta estaban en entredicho: los parrilleros, el género (el besugo) y la empresa logística del restaurante. Y ante ello, se puso en marcha el trabajo para cambiar el modelo y organizar una fiesta fuera de temporada con productos locales y para la ciudadanía.

El resultado de este proceso lo dieron a conocer en la mañana de ayer, con la presentación del programa de la Parrilla Festa que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de octubre. En la Herriko Plaza se encendieron ayer las llamas para presentar la Parrilla Festa, en la que se quemaron chicharros, rodaballos y sardinas, pescados de temporada, con la participación de la alcaldesa del Ayuntamiento de Orio, Anuska Esnal; los concejales Olatz Santamaria, Iñaki Makazaga y Lourdes Salsamendi y el técnico de turismo Adrián García. Estuvieron también los parrilleros Joxe Miel Zendoia (Restaurante Katxina), Luis Mari Uranga (Restaurante Xixario), Tati Guerra (Restaurante Barra de Orio) y Rene Campillo (Asador San Martín); Jon Mujika, presidente de la Cofradía de Orio y Ekaitz Apraiz, gerente de la Casa del Mar; Amaia Gozategi (Boga-boga), Antxon Mancisidor (Arkaitz), Amaia Garate y David Sanchez (Mirotza), y Julen Bueno (Baraka), responsables de los bares de la localidad; Olga Mujika, responsable de la pescadería Carmen y la conservera Divina Lanberri; Koldo Arruti y Bixente Lasa, miembros de la asociación Aldapa, además de Eider Arruti, responsable del Astillero Mutiozabal.

La apertura el día 3 de octubre

El domingo se va a celebrar el Día del Bonito del Norte con comida popular de marmitako en la Herriko Plaza

La Fiesta de la Parrilla comenzará el 3 de octubre a las 18.00 horas, con la apertura oficial de las parrillas. A continuación, habrá un pintxo-pote especial en la plaza, con los parrilleros de la localidad explicando y enseñando a los vecinos cómo se prepara el pescado.

El mismo día, los asistentes podrán disfrutar de los pescados adquiridos. Para participar en el pintxo-pote y degustar los pintxos será imprescindible adquirir previamente el tiket en la oficina de turismo por un importe de 10 euros. Cada persona podrá probar con cada tarjeta dos pintxos de pescado, una gilda y un txakoli. Se trata de una sesión para unas 100 personas repartidas en dos tandas y los tickets estarán a la venta en la oficina de turismo a partir del 9 de septiembre.

El sábado, 4 de octubre, la Herriko Plaza se convertirá en una sociedad gastronómica gigante, y unas 200 personas tendrán la oportunidad de comer durante toda la jornada. Habrá una comida especial, con los primeros platos, el postre y la bebida dentro del menú, pero el pescado deberá ser traído por cada usuario con una condición, deberá ser un pescado comprado en una pescadería de Orio.

Para terminar la jornada, Iratz e Imanol Urkizu ofrecerán un concierto en la Herriko Plaza.

El domingo, por último, se celebra el Día del Bonito del Norte. A partir de las 14.00 horas, la sociedad Aldapa preparará un marmitako. Se instalarán mesas en la plaza y algunos bares prepararán raciones para que el marmitako se pueda comer en la misma plaza, en comida popular.

Paralelamente, en septiembre tendrá lugar el ciclo de conferencias 'Pesca y Gastronomía', con tres sesiones los jueves de septiembre a partir del día 11. En la primera se explicarán los pormenores de la actividad de los pescadores vascos; el día 18, se enseñará qué y cómo comprar en la pescadería y, por último, se pondrán en práctica técnicas innovadoras para cocinar pescado. Las sesiones tendrán lugar a las 18.00 horas en la sala Salatxo. Ya iremos detallando cada una de las actividades.