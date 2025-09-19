Oriokokoren talde gehienek haien denboraldia hasiko dute

OrioOriokokoren talde gehienek haien denboraldia hasiko dute
Jubenilek, neskek eta erregionalek jokatuko dute gaur arratsaldean Mendibeltz zelaian
A. E.
ORIO.
Ostirala, 19 iraila 2025, 20:14
Orioko futbol klubeko beste bost taldek asteburuan hasiko dituzte ligak. Joan den asteburuan, ohorezko mailako mutilek Mondragon taldeari 3-1 irabazi ostean, bihar arratsaldean Irunen dute hitzordua, 17:00etan, Real Union B-ren aurka.
Etxeko partidei dagokienez, gaur arratsaldeko 15:00etan ohorezko jubenilak Vasconia 'B'-ren aurka hasiko du denboraldia. Jarraian, 17:00etan, neskek joan den denboraldian igoera lortu ondoren, kategoria berria estreinatzen dute, -ohorezko erregional maila- eta Bergara izango dute lehen arerioa eta ilusioz gainezka gaude. Azkenik, gaur 19:00etan, Erregional mailako Orioko 'B'-Ikasberri.
Ohorezko kadete neskak bihar, igandea, 09:30ean Intxaurdi izango dute aurkari Orion eta, jarraian, 11:30ean, ohorezko kadete mailako mutilek Irungo Mariñoren bisita jasoko dute.
