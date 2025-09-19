Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriokoren lehen taldeak bihar arratsaldean Irunen jokatuko du.

Orio

Oriokokoren talde gehienek haien denboraldia hasiko dute

Jubenilek, neskek eta erregionalek jokatuko dute gaur arratsaldean Mendibeltz zelaian

A. E.

ORIO.

Ostirala, 19 iraila 2025, 20:14

Orioko futbol klubeko beste bost taldek asteburuan hasiko dituzte ligak. Joan den asteburuan, ohorezko mailako mutilek Mondragon taldeari 3-1 irabazi ostean, bihar arratsaldean Irunen dute hitzordua, 17:00etan, Real Union B-ren aurka.

Etxeko partidei dagokienez, gaur arratsaldeko 15:00etan ohorezko jubenilak Vasconia 'B'-ren aurka hasiko du denboraldia. Jarraian, 17:00etan, neskek joan den denboraldian igoera lortu ondoren, kategoria berria estreinatzen dute, -ohorezko erregional maila- eta Bergara izango dute lehen arerioa eta ilusioz gainezka gaude. Azkenik, gaur 19:00etan, Erregional mailako Orioko 'B'-Ikasberri.

Ohorezko kadete neskak bihar, igandea, 09:30ean Intxaurdi izango dute aurkari Orion eta, jarraian, 11:30ean, ohorezko kadete mailako mutilek Irungo Mariñoren bisita jasoko dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oriokokoren talde gehienek haien denboraldia hasiko dute

Oriokokoren talde gehienek haien denboraldia hasiko dute