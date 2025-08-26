Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oriokok orain arte bi lagunarteko jokatu ditu. ETXEBERRIA

Orio

Orioko, Ostadarren aurka, gaur hirugarren lagunartekoan

Datorren asteazkenean Astigarragan jokatuko dute Tolosaren aurka

Antxon Etxeberria

ORIO.

Asteartea, 26 abuztua 2025, 20:16

Oriokok aurre denboraldiko hirugarren partida jokatuko du gaur iluntzean Mendibeltz zelaian, Lasarte-Oriako Ostadarren aurka.

Denboraldi berria prestatzeko baliagarria izango zaio Igor San Miguel entrenatzaileari bere mutilak zelaian kokatu eta frogak egiteko.

Antiguokoren aurka jokatu zuten lehen lagunartekoa, ondoren Zarautzen, gaur berriz etxean Ostadarren aurka; datorren asteazkenean Astigarragan jokatuko dute eta prestaketak amaitzeko, Tolosa izango dute arerio.

