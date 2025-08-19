El Orioko juega esta tarde en Zarautz su segundo partido de pretemporada

A. E. orio. Martes, 19 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

El Orioko de la división de honor juega esta tarde su segundo partido amistoso de la pretemporada. Lo hará en Zarautz, en el campo de Asti, a partir de las 18.30 horas.

Los entrenados por Igor San Miguel se estrenaron el pasado sábado por la mañana en Mendibeltz ante el Antiguko juvenil, al que superaron por 1-0. El de esta tarde será un exigente rival, un Zarautz que también estrenará categoría, estos en Tercera División. Más allá del resultado, de lo que se trata es de ir acoplando sistemas y jugadores para la nueva temporada que comenzará el segundo fin de semana de septiembre.

Por cierto, el Orioko ya conoce su calendario y comenzarán en casa frente al Mondragón en la segunda jornada salida con visita al Real Unión B en Irun; en la tercera el Amaikak Bat en Orio; en la cuarta viaje al campo del Anaitasuna y en la quinta jornada jugarán también fuera, en Zumarraga, ante el Urola; seguidamente, frente al Mutriku en Orio, contra el Beti Gazte en Lesaka ...