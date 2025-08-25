Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Orio Orialkiko emakumeek igande ederra pasa zuten, Getariako estropada eta bazkaria Sukian.

Orio

Ondarroan bai, baina Getariako ikurriña Zierbenara joan zen

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Orio

Astelehena, 25 abuztua 2025, 20:16

Denboraldiko laugarren bandera ihesi zitzaion Orio Orialkiko gizonezkoen traineruari igande eguerdian Getariako uretan. Zierbena izan zen garailea eta goruntz datorren trainerua da bizkaitarra, oriotarrak hirugarren sailkatu zirelarik. Bigarren Getariako ontzia sailkatu zen eta meritu handia getariarrek daramaten denboraldia ere.

Iker Zabalaren mutilek larunbatean Ondarroako estropada irabazi zuten, baina oraingo honetan ezin borobildu asteburua. Orainartean 12 bandera dituzte lortuak eta beste lau geratzen dira jokuan denboraldia amaitu arte, datorren biak Galiziako uretan, abuztuko azken asteburuan. Sailkapen orokorra ziurtaturik dute, 27 puntutako abantailarekin Zierbenarekiko.

Neskei dagokionez, Ligako azken bi estropadak eta gero, hirugarren amaitu dute sailkapen orokorrean, bi bandera irabazita. Orio Orialkiko emakumeak igande ederra pasa zuen; Getariako estropada eta gero, Sukia tabernan bildu ziren bazkaltzera, denboraldian zehar irabazitako banderak erakutsiz: Portugalete (ligatik kanpo) Orio eta Castro. Hemendik aurrera, irailaren 3ko Kontxako sailkapen estropada prestatzera.

