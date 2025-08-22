Ondarroa y Getaria, las citas de este fin de semana para las traineras

A. E. ORIO. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:43 Comenta Compartir

La temporada del remo avanza y para este fin de semana nos esperan otras dos más que interesantes regatas, la primera esta misma tarde en aguas de Ondarroa y mañana al mediodía en Getaria, la regatas 15 y 16 de la Liga Eusko Label. Para la semana que viene quedarán las citas en aguas de Galicia, en Buei y Ares, antes del parón liguero para la disputa de la Bandera de La Concha.

Hasta el momento a los entrenados por Iker Zabala las cosas no les pueden ir mejor, con once victorias, a cuatro triunfos de romper el récord de victorias de Urdaibai de la pasada campaña. Entrenador y remeros están con hambre y quieren seguir sumando banderas.

Las féminas, por su parte, todavía con Patxi Francés de entrenador, tratarán de apretar a las donostiarras de Arraun Lagunak, que en estas últimas regatas se están mostrando superiores.