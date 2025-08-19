Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Besteak beste, igerilekua hustuko dute, uraren zirkuitua garbitzeko ...

Orio

Karela kiroldegia itxita egongo da abuztuaren 31 arte

Bi aste hauetan uda garaian ohikoak diren txukuntze eta mantentze lanak burutuko dira bertan

Antxon Etxeberria

ORIO.

Asteartea, 19 abuztua 2025, 20:56

Uztailean iragarri bezala, eta urtero garai hauetan egiten duen moduan, Karela kiroldegiak araudiak ezarritako txukuntze eta mantentze lanak egingo ditu abuztuko bi azken aste hauetan: igerilekua hustuko dute, filtroak eta uraren zirkuitua garbitu, bakterien aurkako tratamendua eman...

Gainera, kiroldegiko muskulazio-aretoen lanak bukatzeko aprobetxatuko ditu bi aste hauek Udalak.

Beraz, bezero eta erabiltzaileei jakinarazi, kirodegia abuztuaren 31 bitartean itxita egongo dela eta irailaren 1an irekiko dituela berriz ateak.

