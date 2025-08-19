Karela kiroldegia itxita egongo da abuztuaren 31 arte

OrioKarela kiroldegia itxita egongo da abuztuaren 31 arte
Bi aste hauetan uda garaian ohikoak diren txukuntze eta mantentze lanak burutuko dira bertan
Antxon Etxeberria
ORIO.
Asteartea, 19 abuztua 2025, 20:56
Uztailean iragarri bezala, eta urtero garai hauetan egiten duen moduan, Karela kiroldegiak araudiak ezarritako txukuntze eta mantentze lanak egingo ditu abuztuko bi azken aste hauetan: igerilekua hustuko dute, filtroak eta uraren zirkuitua garbitu, bakterien aurkako tratamendua eman...
Gainera, kiroldegiko muskulazio-aretoen lanak bukatzeko aprobetxatuko ditu bi aste hauek Udalak.
Beraz, bezero eta erabiltzaileei jakinarazi, kirodegia abuztuaren 31 bitartean itxita egongo dela eta irailaren 1an irekiko dituela berriz ateak.
