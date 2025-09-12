Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bi traineruen eta zaleen arteko konexioa agerian geratu zen beste behin ostiralean. ETXEBERRIA

Orio

Herriko arraunlariek zaletuen animoak jaso zituzten

Orio Orialkiko bi traineruek igandeko estropadan dute burua ostegunean Donostian entrenatu ostean

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Orio

Ostirala, 12 iraila 2025, 20:45

Pasa den igandeko zigorrak eta haserreak alde batera utzita, Orio Orialkiko bi traineruek burua igande honetako estropadan jarria dute. Itsasoa eta olatuak espero direnez, ostegunean Donostian entrenatu zuten, eta ostiral arratsaldean, berriz, Arraunetxetik abiatu eta moila parean egin zuten geldialdia, entrenamendua hasi aurretik. Ehunka herritar, gehienak kamiseta horia jantzita, bildu ziren arraunlariei igandeari begira animoak emateko. Arraunlariek nahikoak izan zituzten minutu gutxi batzuk zaletuen ilusioaz ohartarazteko. Emakumeek zaila dute, 11 segundoko desabantailarekin Arraun Lagunak-ekiko. Gizonezkoek ere Zierbena arerio gogorra dute, eta estropada handia egin beharko dute Kontxako bandera lortzeko.

