Herriko arraunlariek zaletuen animoak jaso zituzten

OrioHerriko arraunlariek zaletuen animoak jaso zituzten
Orio Orialkiko bi traineruek igandeko estropadan dute burua ostegunean Donostian entrenatu ostean
Orio
Ostirala, 12 iraila 2025, 20:45
Pasa den igandeko zigorrak eta haserreak alde batera utzita, Orio Orialkiko bi traineruek burua igande honetako estropadan jarria dute. Itsasoa eta olatuak espero direnez, ostegunean Donostian entrenatu zuten, eta ostiral arratsaldean, berriz, Arraunetxetik abiatu eta moila parean egin zuten geldialdia, entrenamendua hasi aurretik. Ehunka herritar, gehienak kamiseta horia jantzita, bildu ziren arraunlariei igandeari begira animoak emateko. Arraunlariek nahikoak izan zituzten minutu gutxi batzuk zaletuen ilusioaz ohartarazteko. Emakumeek zaila dute, 11 segundoko desabantailarekin Arraun Lagunak-ekiko. Gizonezkoek ere Zierbena arerio gogorra dute, eta estropada handia egin beharko dute Kontxako bandera lortzeko.
