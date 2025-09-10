Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Mujikak arrantzaleen bizimoduaren nondik norakoak azalduko ditu.

Orio

Gaur abiatuko da 'Arrantza eta gastronomia' hitzaldi-sorta

Jon Mujika, Orioko Kofradiako presidenteak zabalduko du zikloa 'Zer eta nola arrantzatzen da gure itsasoetan?' gaiarekin

Antxon Etxeberria

ORIO.

Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:13

Parrillen Festa urriaren 3tik 5era ospatuko da herrian. Baina horren aurretik, motorrak berotzen hasteko, herriko itsas ondarean sakontzeko hiru hitzaldi egingo dira irailean, 'Arrantza eta gastronomia' izenburupean. Lehen saioa gaur bertan izango da, irailak 11, Salatxo aretoan. Orioko Kofradiako presidente Jon Mujikak hartuko du hitza, eta 'Zer eta nola arrantzatzen da gure itsasoetan?' gaia izango du aztergai, 18:00etatik aurrera.

Izan ere, itsasoari lotutako herria da Orio, eta mende luzez, honen inguruko jardunak moldatu ditu herriko harremanak, ekonomia, festak, arkitektura, eta beste hainbat alderdi. Baina oriotar gehienok oso oinarrizko informazioa dute arrantzaren inguruan. Ez dakigu gure itsasoetan zer arrain arrantzatzen den, nola, zenbat, zergatik... Eta jakintza hori guztia oso gutxiren esku dago. Horietako bat da, hain zuzen, Jon Mujika, eta bere ezagutza herritarrekin partekatuko gaur, Salatxo aretoan. «Arrantzaleon bizimoduaren nondik norakoak kontatuko ditut: noiz ateratzen garen itsasora, zer arrantzatzen dugun, zein teknika erabiltzen ditugun... Gazteek, eta ez hain gazteek, ez dute bizimodu hau ezagutzen, eta Orio bezalako herri batean, interesgarria iruditzen zaigu honen berri herritarrei ematea», azaltzen du. Hitzaldia, esan bezala, 18:00etan hasiko da, eta ez da aurrez izena eman behar.

Datozen hitzorduak

Orioko Udalak hiru eragileren laguntza izan du 'Arrantza eta gastronomia' hitzaldi-zikloa antolatzeko: Orioko Itsas Kofradia, Carmen arraindegia eta Aldapa Elkartea. Gaurko lehen saioaren ondoren, bigarren eta hirugarrenean Olga Mujika Carmen arraindegiko arduraduna eta Ekaitz Apraiz Itsas-Etxea-ko kudeatzailea ariko dira, hurrenez hurren.

Olga Mujikak arraina erosterakoan kontuan izan beharreko alderdiak azalduko ditu irailaren 18an Salatxo aretoan emango duen hitzaldian, eta Ekaitz Apraizek arraina prestatzeko teknika berritzaileak azalduko ditu hilaren 25ean, Aldapa Elkartean. Aldiz, azken hitzorduan parte hartzeko ezinbestekoa izango da aldez aurretik izena ematea, turismo-bulegoan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gaur abiatuko da 'Arrantza eta gastronomia' hitzaldi-sorta

Gaur abiatuko da &#039;Arrantza eta gastronomia&#039; hitzaldi-sorta