Emakumeen lehen helburua, Kontxarako txartela lortzea

OrioEmakumeen lehen helburua, Kontxarako txartela lortzea
Gaur arratsaldeko 18:00etan emango zaio hasiera sailkapen estropadari
Asteartea, 2 iraila 2025, 20:14
Orio-Orialkiko emakumeek gaur dute Kontxarako sailkapen estropada, arratsaldeko 18:00etatik aurrera. Arraun Lagunak taldeak txartela zirtutatu du, baina beste 21 traineru arituko dira lehian, zazpi izango direlarik saria izango duten traineruak. Bi multzotan banatu dira: A taldean; Astillero, Chapela, Hibaika, Hondarribia, Donostiarra, Orio Orialki, Tiran, San Juan, Tolosaldea, Zarautz eta Zumaia eta B taldean: Mecos, Rianxo, Cabo de Cruz, Buei, Castropol, Deusto, Hernani, Kaiku, Lekittarra eta Ondarroa izango dira.
Zein multzo abiatuko den, zozketa bidez erabakiko da. Patxi Frances-en neskek garbi dute gaurko estropadaren helburu bakarra, datozen bi igandetan Donostian izateko txartela lortzea.
