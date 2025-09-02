Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Orioko emakumeen trainerua gogoz dago Kontxako estropadarako.

Orio

Emakumeen lehen helburua, Kontxarako txartela lortzea

Gaur arratsaldeko 18:00etan emango zaio hasiera sailkapen estropadari

El Diario Vasco

orio.

Asteartea, 2 iraila 2025, 20:14

Orio-Orialkiko emakumeek gaur dute Kontxarako sailkapen estropada, arratsaldeko 18:00etatik aurrera. Arraun Lagunak taldeak txartela zirtutatu du, baina beste 21 traineru arituko dira lehian, zazpi izango direlarik saria izango duten traineruak. Bi multzotan banatu dira: A taldean; Astillero, Chapela, Hibaika, Hondarribia, Donostiarra, Orio Orialki, Tiran, San Juan, Tolosaldea, Zarautz eta Zumaia eta B taldean: Mecos, Rianxo, Cabo de Cruz, Buei, Castropol, Deusto, Hernani, Kaiku, Lekittarra eta Ondarroa izango dira.

Zein multzo abiatuko den, zozketa bidez erabakiko da. Patxi Frances-en neskek garbi dute gaurko estropadaren helburu bakarra, datozen bi igandetan Donostian izateko txartela lortzea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Emakumeen lehen helburua, Kontxarako txartela lortzea

Emakumeen lehen helburua, Kontxarako txartela lortzea