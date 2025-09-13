Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Orio

Ehunka oriotarren bultzada izango dute zuzenean bi traineruek

A. E.

ORIO.

Larunbata, 13 iraila 2025, 20:35

Egun handia gaur oriotarrentzat. Donostiara bidea hartuko dute goizeko lehen ordutik ehunka zaletuek bere bi traineruei zuzenean animatzera joateko. Ostiral arratsaldean ikusi zen herrian dagoen giroa, moila inguruak zaletu eta kamiseta horiez bete zirelarik arrunlariei animoak emateko entrenamendua hasi aurretik. Gaur berdina, baina Donostian.

Estropada estuak espero dira. Emakumeek zailagoa izango dute, baina ilusiorik ez zaie faltako; gizonezkoek ere estropada borobila egin beharko dute bandera etxera ekartzeko.

