Orio'Ur bazterretik' izeneko Hezkidetza Diagnostikoa herritarrei aurkezteko ekitaldia
Aurkezpena gaur arratsaldean egingo da, 19:00etan Pilliku plazan, eta bertan herritarren iritziak jasotzeko aprobetxatuko da
Antxon Etxeberria
orio.
Osteguna, 18 iraila 2025, 20:07
Udalak herriko hezkuntza-komunitate osoaren lanketa egiteko prozesua abiatu zuen iaz Eihera kooperatibarekin elkarlanean. Lanketaren helburua da herriko hezkuntza-komunitatearen mapa bat sortzea eta esparru formalean eta ez formalean dauden eragileen beharrak, hu-tsuneak eta erronkak identifika-tzea, hezkidetzaren ikuspegitik.
Lehen urratsa herriko diagnostikoa osatzea izan da, eta horretarako, herriko eragileekin elkarrizketak eta lansaioak egin ditu Eihera elkarteak azken hiletan. Prozesu horren baitan, lansaio parte-hartzailea egin zen martxo bukaeran, ordura arte bildutako informazioa eragileekin parteka-tzeko eta haien ekarpenak jaso-tzeko. Eta saio horren ondotik osatu da Orioko Hezkidetza Diagnostikoa: Ur bazterretik.
Aurkezpen ekitaldia
120 bat orriko dokumentuaren nondik norakoak azaldu nahi dizkie orain Udalak herritarrei, eta horretarako, aurkezpen ekitaldi bat egingo du gaur arratsaldean, 19:00etan, Pilliku plazan, eta Eihera kooperatibako kideek gidatuko dute saioa.
Konfiantza giroan
Konfiantza giroan egingo da ekitaldia, eta helburua izango da diagnostikoa egiteko arrazoiak azaltzea, prozesua nola gauzatu den kontatzea, eta bertan jasotako gako edo emaitza nagusiak plazaratzea. Gainera, topaketa aprobetxatu nahi da herritarren iritziak jasotzeko eta, elkarrekin, diagnostikoan biltzen diren gaien inguruan hausnartzeko.
Hain zuzen, Udalak fokua jarri nahi du herritar guztiok egiten dugun baloreen transmisioan. Kontziente izan ala ez, egiten dugunak eragin zuzena du gure inguruan, eta Orioko Hezkidetza Diagnostikoaren asmoetako bat ere bada ardura horren garran-tzia bistaratzea.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.