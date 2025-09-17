Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Arraindegiko Olga Mujikak zuzenduko du gaurko saioa.

Orio

'Arrantza eta gastronomia' hitzaldi-zikloaren bigarren saioa

Gaur arratsaldean Carmen arraindegiko Olga Mujikarekin

Antxon Etxeberria

ORIO.

Asteazkena, 17 iraila 2025, 19:57

Joan zen ostegunean egin zen Arrantza eta Gastronomia hitzaldi-zikloaren lehen saioa, eta gaur, irailak 18, egingo da bigarrena. Hitzaldi horien helburua da herriko itsas ondarean sakontzea, eta herritarrek arraina nola kontsumitu ikastea. Horregatik, aste honetako ikastaroak 'Nola erosi arraindegian?' galdera izango du abiapuntu.

Carmen Arraindegiko Olga Mujika izango da hizlaria, eta arraina erosterakoan kontuan izan beharreko alderdiak azalduko dizkie parte-hartzaileei: arraina zein egunetan erosi, zertan fijatu, nola eskatu etxean errazago prestatzeko...

Saioa doakoa izango da eta ez da aldez aurretik izena eman behar; arratsaldeko 18:00etan hasiko da, Salatxo aretoan, eta adin guztietako herritarrei zuzenduta dago.

Hirugarren eta azken saioa irailaren 25ean izango da, ostegunarekin, baita ere. Ekaitz Apraiz Kofradia Itsas-Etxea-ko kudeatzaileak gidatuko du saioa, eta Aldapa elkartean izango da. Apraizek arraina prestatzeko teknika berritzaileak azalduko ditu, eta saioan parte hartzeko, aurretik izena ematea, turismo-bulegoan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Arrantza eta gastronomia' hitzaldi-zikloaren bigarren saioa

&#039;Arrantza eta gastronomia&#039; hitzaldi-zikloaren bigarren saioa