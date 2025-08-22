Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lidia Insausti eta Mikel Unzurrunzaga, DJ Makala, gaur Orion izango dira.

Orio

Arima Soul eta DJ Makalaren emanaldiak, gaur hondartzan

Lidia Insaustik gidatzen duen taldeak 20:00etan joko du eta 21:30etik aurrera DJ Makala arduratuko da jendea dantzan jartzeaz

Antxon Etxeberria

orio.

Ostirala, 22 abuztua 2025, 20:44

Larunbat gau berezia izango da gaur Orion, hondartzan hain zuzen ere. Lehenik eta behin, 20:00etan, Arima Soul taldeak bere disko berria aurkeztuko du zuzenean, 'Gaua' izenekoa. Lidia Insaustik (ahotsa) eta Mikel Makalak (baxua) gidatutako proiektua izanik, haiekin batera zuzenean Antxon Sarasua teklatuetan, Martin Asarian gitarran eta Celes Albizu baterian arituko dira. Kontzertua amaitzerakoan, 21:30ak aldera, DJ Makala arduratuko da Orioko hondartzara hurbiltzen den jende guztia dantzan jartzen.

Udalak antolatuta, udako programaren barne kokatzen da gaurko kontzertua. Soul, funk eta antzeko doinuak izango dira entzungai hondartzako berdegunean, Mikel Unzurrunzaga DJ Makalak eta Lidia Insaustik osatutako Arima Soul taldearen eskutik.

Arima Soul bikotea 2020an sortu zen Zarautzen, eta ordutik, EP bat, hainbat single eta estudioko disko bat kaleratu dituzte, Elkar Musika, Vinilos Enlace Funk eta Orrua Diskak diskoetxeen bidez. Horrez gain, musikari ezagunekin kolaboratu dute, hala nola, Paul San Martin, Jokin Vitoria, Gorka Gaztanbide, Hilario Rodeiro, Gonzalo Encinal, Andres Navascues, Antxon Sarasua eta Martin Asarianekin. 60tik gora kontzertu eskaini dituzte Euskal Herrian zein gure mugetatik kanpo.

DJ Makala zarauztarra artista ezaguna da. 90ko hamarkadan hasi zen DJ modura musika jartzen, eta ordutik ibilbide oparoa egin du. Urte hauetan guztietan disko jartzaile, irratiko esatari, musikari, erremix-egile, ekoizle eta kultur eragile modura aritu da lanean.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arima Soul eta DJ Makalaren emanaldiak, gaur hondartzan

Arima Soul eta DJ Makalaren emanaldiak, gaur hondartzan