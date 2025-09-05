Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Getaria

Saguzulo eta Katukale irakurle taldeak laster jarriko dira abian liburutegian

Saguzulon izen-ematea zabalik dago irailak 17a bitartean eta Katukalek lehenengo saioa irailak 25ean egingo du

J.M. ZUBIAURRE

getaria.

Ostirala, 5 iraila 2025, 20:28

Saguzulo eta Katukale irakurle taldeak ikasturte berria laster abian jarriko dute eta interesatuei gonbidapena luzatzen zaie.

Saguzulo irakurle taldea gaztetxoenei zuzendua dago. Aurten, lehen aldiz, LH5-LH6eko ikasleez gain, DBH1-DBH2ko gaztetxoek ere izango dute izena emateko aukera. Izen-ematea zabalik dago irailaren 17 arte, liburutegian bertan.

Saguzulo haurren irakurle-taldeak 2 urte daramatza martxan, 8 liburu lantzen dituzte ikasturtean, eta idazle baten bisita jasotzen dute. Iaz izena eman zuten 18 haurrek, esaterako, Mariasun Landaren bisitaz gozatu ahal izan zuten.

Liburuzaina arduratzen da irakurle bakoitzari hileroko liburuak lortzeaz. Euskarazko liburuak irakurtzen ditugu, euskaraz sortuak edo euskara itzuliak.

Getarian 2011tik dago martxan helduen Katukale irakurle-taldea eta, urteotan guztiotan, 140 liburu irakurri eta komentatu ditugu elkarrekin. Bi hilabetean behin, liburuaren idazlea edo itzultzailea izaten da bisitan eta, beraz, urte hauetan guztiotan 70 solasaldi literarioz gozatzeko aukera izan dute parte-hartzaileek. Lehen saioa irailak 25ean, osteguna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Saguzulo eta Katukale irakurle taldeak laster jarriko dira abian liburutegian