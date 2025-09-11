Herriko surf txapelketa bihar Gaztetapen

GetariaHerriko surf txapelketa bihar Gaztetapen
J.M. ZUBIAURRE
GETARIA.
Osteguna, 11 iraila 2025, 20:41
Bihar, Gaztetape Surf Elkarteak hautatu du urteroko surf txapelketa herrikoia egin ahal izateko. Surf txapelketako partehartzaileek, surf, body eta long modalitatetan lehiatzeko aukera izango dute. Goizean goiz hasiko dira surf/bodyboard txandekin eta arratsalde amaierararte izango dira lehian, beti ere itsasoak laguntzen dadu. Ondoren, babesleek eskainitako zenbait opari zozketatuko dituzte partaide guztien artean eta honi, @unai-bellamy ren musika saioak jarraituko dio. Tartean, paella jana ere antolatu dute eta egunaren amaieran, eta festa giroari jarraipena emateko, parrillada egongo da.
