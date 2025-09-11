Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Getaria

Herriko surf txapelketa bihar Gaztetapen

J.M. ZUBIAURRE

GETARIA.

Osteguna, 11 iraila 2025, 20:41

Bihar, Gaztetape Surf Elkarteak hautatu du urteroko surf txapelketa herrikoia egin ahal izateko. Surf txapelketako partehartzaileek, surf, body eta long modalitatetan lehiatzeko aukera izango dute. Goizean goiz hasiko dira surf/bodyboard txandekin eta arratsalde amaierararte izango dira lehian, beti ere itsasoak laguntzen dadu. Ondoren, babesleek eskainitako zenbait opari zozketatuko dituzte partaide guztien artean eta honi, @unai-bellamy ren musika saioak jarraituko dio. Tartean, paella jana ere antolatu dute eta egunaren amaieran, eta festa giroari jarraipena emateko, parrillada egongo da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Herriko surf txapelketa bihar Gaztetapen