Andoni Galarraga 'Sopas' gogoan izan dute Keta Babyauto, Zestoa eta jokalari ohiek

GetariaAndoni Galarraga 'Sopas' gogoan izan dute Keta Babyauto, Zestoa eta jokalari ohiek
Asteartea, 2 iraila 2025, 20:14
Bosgarren aldiz Andoni Galarraga 'Sopas' oroitzeko futbol partida jokatu dute haren lagunek eta Ketako zein Zestoako futbol taldeetako jokalariek. Baloia jokoan jarri aurretik, lore eskaintza egin zitzaion Andoniren familiari. Beraiek egin zuten ohorezko sakea bertaratutakoen txalo artean. Minutu bateko isilunearen ondoren hasi zen lehen partida.
