Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Aintzane Ezenarro.

Getaria

Aintzane Ezenarro izango da EITBko memoria edukien arloburua

2015etik 2024ra Gogora Institutuaren zuzendaria izan ondoren, orain, Iñigo Caminoren tokia beteko du getariarrak

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Osteguna, 11 iraila 2025, 20:41

EITBren administrazio kontseiluko bileran eman du zuzendaritzak izendapenaren berri eta ondorioz aurrerantzean EITBko memoria edukien arloburua izango da Aintzane Ezenarro getariarra.

2015etik 2024ra Gogora Institutuaren zuzendaria izan zen Aintzane Ezenarro, baina joan den urtean, Eusko Jaurlaritzan EAJren eta PSE-EEren arteko sailen banaketa berria egin ondoren, memoria historikoaren gaiak sozialisten esku gelditu ziren.

Horrek eragina izan zuen Ezenarroren postuan eta Gogora-tik kendu egin zuten herritarra, eta PSE-EEk Alberto Alonso aukeratu zuen postu horretarako.

Orain, EITB talde publikoak memoria historikoarekin lotutako edukien arloburu kargua betetzeko hautatu du Ezenarro.

Batez ere ETBrekin lotutako memoria edukiak koordinatuko ditu Ezenarrok EITBren administrazio kontseiluko zuzendaritzak jakitera eman duenez.

Baina Ezenarroren egitekoa ez da izango albistegietako eduki editorialetan eragitea. Aurretik, Iñigo Camino zen EITBko arloburua sail horretan. Urtebete egin du lan kargu horretan Caminok eta orain beste lan bat egiteko joan da EITBtik.

Ezenarro kazetaritzako eta zientzia politikoetako lizentziatua da, Euskal Herriko Unibertsitatean. Kazetari lanetan aritua da, El Mundo egunkarian, ekoiztetxe batean eta Elkarriren aldizkarian.

Azkeneko hilabeteetan, Ezenarrok irakasleen formakuntzaren inguruko master bat egin du.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aintzane Ezenarro izango da EITBko memoria edukien arloburua

Aintzane Ezenarro izango da EITBko memoria edukien arloburua