Aintzane Ezenarro izango da EITBko memoria edukien arloburua

GetariaAintzane Ezenarro izango da EITBko memoria edukien arloburua
2015etik 2024ra Gogora Institutuaren zuzendaria izan ondoren, orain, Iñigo Caminoren tokia beteko du getariarrak
Juan Mari Zubiaurre
GETARIA.
Osteguna, 11 iraila 2025, 20:41
EITBren administrazio kontseiluko bileran eman du zuzendaritzak izendapenaren berri eta ondorioz aurrerantzean EITBko memoria edukien arloburua izango da Aintzane Ezenarro getariarra.
2015etik 2024ra Gogora Institutuaren zuzendaria izan zen Aintzane Ezenarro, baina joan den urtean, Eusko Jaurlaritzan EAJren eta PSE-EEren arteko sailen banaketa berria egin ondoren, memoria historikoaren gaiak sozialisten esku gelditu ziren.
Horrek eragina izan zuen Ezenarroren postuan eta Gogora-tik kendu egin zuten herritarra, eta PSE-EEk Alberto Alonso aukeratu zuen postu horretarako.
Orain, EITB talde publikoak memoria historikoarekin lotutako edukien arloburu kargua betetzeko hautatu du Ezenarro.
Batez ere ETBrekin lotutako memoria edukiak koordinatuko ditu Ezenarrok EITBren administrazio kontseiluko zuzendaritzak jakitera eman duenez.
Baina Ezenarroren egitekoa ez da izango albistegietako eduki editorialetan eragitea. Aurretik, Iñigo Camino zen EITBko arloburua sail horretan. Urtebete egin du lan kargu horretan Caminok eta orain beste lan bat egiteko joan da EITBtik.
Ezenarro kazetaritzako eta zientzia politikoetako lizentziatua da, Euskal Herriko Unibertsitatean. Kazetari lanetan aritua da, El Mundo egunkarian, ekoiztetxe batean eta Elkarriren aldizkarian.
Azkeneko hilabeteetan, Ezenarrok irakasleen formakuntzaren inguruko master bat egin du.
