«Sólo con el hecho de haber sido nominado para lanzar el txupinazo estaba contento»

El expárroco Kepa Susuperregi, actual vicario de Zarautz, será hoy el encargado de lanzar el txupinazo de las fiestas de San Ignacio.

El Ayuntamiento ... de Azpeitia ha vuelto a recurrir este 2025 – por segundo año consecutivo– a un proceso participativo para decidir quién lanzará el txupinazo, y la respuesta de la ciudadanía ha sido notable. Un total de 1.053 personas han participado en la votación, 351 más que en la pasada edición. En ella, los participantes debían puntuar a los cuatro candidatos del 1 al 4. Kepa Susperregi ha sido el más votado con 3.310 puntos, seguido por Marea Urdina (2.802), el club de natación Izarraitz (2.229) y el grupo Euskarara Etorriak o inmigrantes que han optado por aprender euskera (2.189).

Hace cerca de un mes que el consistorio trasladó la noticia a Susperregi y «es un honor» ha asegurado el protagonista. Sin embargo, con la humildad que le caracteriza y a sabiendas de que no es muy dado a actos grandilocuentes, el religioso ha asegurado que «ya lo tiene asumido» aunque, añade «al conocer la noticia de que era uno de los cuatro candidatos, me emocioné. Así que, aunque no hubiese salido mi nombre, hubiese estado satisfecho y totalmente agradecido».

«Estoy muy agradecido por todos los años que he estado en Azpeitia y este día será la guinda a todas esas vivencias»Estos días, seguirá ejerciendo sus labores de vicario en Zarautz por lo que serán unos sanignacios «diferentes»

Asegura no estar nervioso pero sí «abrumado».

Ya Susperregi recibió una emotiva despedida cuando se supo de su nuevo destino a Zarautz. Cerca de trescientas personas se reunieron en una cena para dedicarle un pequeño homenaje. Han sido muchos los que le han escrito y enviado mensajes por Whatsapp, que agradece «de todo corazón».

Hoy, desde poco antes de las 12.00, el expárroco será el protagonista en el balcón consistorial. Cientos de ojos estarán enfocados en su persona. «Estoy muy agradecido por todos los años que he estado en Azpeitia y este día será la guinda a todas esas vivencias y al cariño que he recibido. Ya lo dije en la celebración religiosa a modo de despedida. Las cosas importantes que han pasado en mi vida se han llevado a cabo en Azpeitia: el cuidado de mi madre, del tío Antonio. Me he sentido siempre muy arropado. Poco a poco, me he ido convirtiendo en un azpeitiarra más. Como digo yo: 'Formo parte del paisanaje', sin olvidar mis raíces de errenteriarra, por vivencias y de corazón me siento también urrestildarra y azpeitiarra».

Sanignacios 2025

Kepa Susperregi vivirá unos sanignacios 2025 «totalmente diferentes». Estará hoy en el Ayuntamiento pero «no he podido encontrar un sustituto en Zarautz para poder asistir a las celebraciones de Loiola o del Día de San Ignacio en la parroquia», así que durante los días festivos seguirá ejerciendo sus labores de vicario en la localidad costera.

No serán los sanignacios de estos últimos años para el expárroco de Azpeitia pero sin duda alguna, se quedará con el cariño y el aprecio de todo un pueblo que, seguramente, no olvidará.