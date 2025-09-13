Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Imagen del tramo por el que discurrirá la nueva conexión. UDALA

Azpeitia

Las obras para conectar la zona de Euskal Herria con el bidegorri arrancarán este lunes

El proyecto contempla acondicionar un tramo de unos 200 metros, con un presupuesto cercano a los 250.000 euros

Eli Aizpuru

Azpeitia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35

El Ayuntamiento de Azpeitia comenzará este lunes lunes, día 15, las obras de mejora para unir el bidegorri del barrio Euskal Herria con el ... que conecta Azpeitia con el municipio de Azkoitia. El proyecto contempla acondicionar un tramo de unos 200 metros, con un presupuesto cercano a los 250.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  2. 2 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  7. 7

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  8. 8 La Guardia Municipal identifica a 136 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  9. 9 La Real salda una deuda con Toshack
  10. 10

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las obras para conectar la zona de Euskal Herria con el bidegorri arrancarán este lunes

Las obras para conectar la zona de Euskal Herria con el bidegorri arrancarán este lunes