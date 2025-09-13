Las obras para conectar la zona de Euskal Herria con el bidegorri arrancarán este lunes

El Ayuntamiento de Azpeitia comenzará este lunes lunes, día 15, las obras de mejora para unir el bidegorri del barrio Euskal Herria con el ... que conecta Azpeitia con el municipio de Azkoitia. El proyecto contempla acondicionar un tramo de unos 200 metros, con un presupuesto cercano a los 250.000 euros.

Los trabajos serán ejecutados por la empresa Art Eraikuntzak y se prolongarán durante aproximadamente dos meses.

Paso cerrado

Durante las obras, el paso subterráneo que une los barrios de Garmendi y Euskal Herria permanecerá cerrado durante unas tres semanas, ya que también se renovará su pavimento. Como alternativa, el Ayuntamiento recomienda utilizar el paso subterráneo entre Euskal Herria y Jose Artetxe, así como los accesos a Sanjuandegi desde el bidegorri entre Azpeitia y Loiola.

Obras en Barrenetxe

Además, el Consistorio pondrá en marcha estos días otra intervención, esta vez en el barrio de Barrenetxe. La reurbanización afectará a los números 1, 2, 3 y 4, con trabajos de renovación del suelo, mejora de las zonas verdes y rehabilitación de los aparcamientos.

En este caso, las obras contarán con un presupuesto total de 321.500 euros y será ejecutada por la empresa Larrañaga Hondeaketak.