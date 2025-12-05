Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

En juego la txapela del Torneo de Azpeitia de Remonte, este domingo

E. A.

azpeitia.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23

El frontón Izarraitz acogerá este domingo la final del Campeonato de Azpeitia de Remonte, a las 12.00. Aiestaran VII y Juanenea se enfrentarán a Ansa II y Eskudero. Ambas parejas llegan a la final tras eliminar la semana pasada en la semifinal a Goikoetxea V-Larrañaga y a Ezkurra II-Aiestaran VI, respectivamente en unos de encuentros d egran nivel en el frontón azpeitiarra.

El festival del domingo arrancará con el partido entre Jabalera y Azpiroz contra Aldabe y Larrañaga, que se jugará a tres sets.

Acto seguido, los aficionados podrán disfrutar del encuentro entre Aiestaran VII y Juanenea que se medirán contra los también finalistas Ansa II y Eskudero.

