En juego la txapela del Torneo de Azpeitia de Remonte, este domingo

azpeitia. Viernes, 5 de diciembre 2025

El frontón Izarraitz acogerá este domingo la final del Campeonato de Azpeitia de Remonte, a las 12.00. Aiestaran VII y Juanenea se enfrentarán a Ansa II y Eskudero. Ambas parejas llegan a la final tras eliminar la semana pasada en la semifinal a Goikoetxea V-Larrañaga y a Ezkurra II-Aiestaran VI, respectivamente en unos de encuentros d egran nivel en el frontón azpeitiarra.

El festival del domingo arrancará con el partido entre Jabalera y Azpiroz contra Aldabe y Larrañaga, que se jugará a tres sets.

Acto seguido, los aficionados podrán disfrutar del encuentro entre Aiestaran VII y Juanenea que se medirán contra los también finalistas Ansa II y Eskudero.