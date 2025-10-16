Hainbat pilota partida, gaur, ostirala, Izarraitz pilotalekuan eta Frontoia Txikian

AzpeitiaHainbat pilota partida, gaur, ostirala, Izarraitz pilotalekuan eta Frontoia Txikian
E. A.
Azpeitia.
Osteguna, 16 urria 2025, 20:23
Ilunpeko pilotari gazteek eskuz banakako nahiz binakako txapelketetako pilota partidak jokatuko dituzte gaur, ostirala. Frontoi Txikian nahiz Izarraitzen izango dira neurketak, hamaika guztira.
Honela, 18:00ean hasita, eskuz banakako hainbat partida jokatuko dituzte Frontoi Txikian. Ordu berean, Alkain sariko nahiz binakako txapelketako partida bana jokatuko dituzte Izarraitz pilotalekuan.
Azkenik, Izarraitz pilotalekuan baita ere, eskuz banakako beste hiru partida jokatuko dituzte Ilunpeko pilotari gazteek.