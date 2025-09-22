Emakumeen Txokoa arranca el curso con la incorporación de nuevos servicios

Con el inicio del nuevo curso, Emakumeen Txokoa presenta un espacio renovado, una oferta ampliada de actividades y servicios, y una jornada de puertas ... abiertas para dar a conocer todas estas novedades.

El plazo de inscripción para cursos, actividades y grupos de participación ha arrancado este mismo lunes y estárá abierto hasta el próximo 3 de octubre. La programación de este año incluye tres cursos, una presentación de libro, dos grupos de participación y una jornada completa, además de diversos servicios de asesoramiento.

Entre las principales novedades, destaca la incorporación del servicio de asesoría psicológica feminista, que se suma a los ya consolidados de asesoría jurídica y sexológica. Este nuevo recurso, dirigido a mujeres y personas LGTBIQ+, ofrecerá un acompañamiento especializado desde una perspectiva feminista, con el objetivo de impulsar el empoderamiento individual y colectivo. Asimismo, se pone en marcha un servicio de acompañamiento o bidelaguntza para casos de violencia machista, concebido como un espacio de apoyo emocional, social y comunitario.

En cuanto a la oferta formativa, dentro de las escuelas de empoderamiento se impartirá el curso 'Autoestima: conociéndome a mí misma', a cargo de Pepa Bojo, además de un taller de boxeo dirigido por Ixa Rodríguez. También se mantiene el espacio de reflexión para hombres sobre el poder y las masculinidades, iniciado el curso pasado.

La programación se completa con actividades de sensibilización y participación, como la presentación del libro '(Min)bizia', de Elena Guinea, la iniciativa Kontuan hartzeko kontatua. Azpeitiko LGTBIQ+ memoria eta erreparazioa o los grupos de trabajo Irakurri eta ahaldundu y Empalabramiento.

Para conocer la amplia oferta de cursos y actividades, el ayuntamiento ha buzoneado la programación en cada uno de los portales de la localidad y también está disponible a través de la web municipal www.azpeitia.eus, donde podrán conocer de primera mano los plazos u horarios para realizar la inscripción.

Puertas abiertas, mañana

Este miércoles 24 de septiembre, a las 18.30 horas, Emakumeen Txokoa abrirá sus puertas para mostrar las renovaciones realizadas y explicar en detalle los servicios disponibles. La visita permitirá conocer los diferentes espacios del centro y la lógica detrás de las reformas, además de ofrecer una primera aproximación a los cursos y grupos en los que es posible inscribirse.

La jornada contará también con la presencia de la comunidad que da vida a Emakumeen Txokoa, que compartirá sus proyectos y líneas de trabajo. El encuentro finalizará con un pequeño lunch para fomentar la cercanía, resolver dudas y facilitar que las y los asistentes se acerquen al espacio sin barreras.

Emakumeen Txokoa busca así abrirse aún más a la ciudadanía y reforzar su papel como espacio de encuentro, empoderamiento y apoyo mutuo.