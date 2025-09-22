Emakumeen Txokoa arranca el curso con la incorporación de nuevos servicios

AzpeitiaEmakumeen Txokoa arranca el curso con la incorporación de nuevos servicios
Entre las principales novedades, destaca el servicio de asesoría psicológica feminista. Este miércoles, a las 18.30, habrá jornada de puertas abiertas
Azpeitia
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:22
Con el inicio del nuevo curso, Emakumeen Txokoa presenta un espacio renovado, una oferta ampliada de actividades y servicios, y una jornada de puertas ... abiertas para dar a conocer todas estas novedades.
El plazo de inscripción para cursos, actividades y grupos de participación ha arrancado este mismo lunes y estárá abierto hasta el próximo 3 de octubre. La programación de este año incluye tres cursos, una presentación de libro, dos grupos de participación y una jornada completa, además de diversos servicios de asesoramiento.
Entre las principales novedades, destaca la incorporación del servicio de asesoría psicológica feminista, que se suma a los ya consolidados de asesoría jurídica y sexológica. Este nuevo recurso, dirigido a mujeres y personas LGTBIQ+, ofrecerá un acompañamiento especializado desde una perspectiva feminista, con el objetivo de impulsar el empoderamiento individual y colectivo. Asimismo, se pone en marcha un servicio de acompañamiento o bidelaguntza para casos de violencia machista, concebido como un espacio de apoyo emocional, social y comunitario.
En cuanto a la oferta formativa, dentro de las escuelas de empoderamiento se impartirá el curso 'Autoestima: conociéndome a mí misma', a cargo de Pepa Bojo, además de un taller de boxeo dirigido por Ixa Rodríguez. También se mantiene el espacio de reflexión para hombres sobre el poder y las masculinidades, iniciado el curso pasado.
La programación se completa con actividades de sensibilización y participación, como la presentación del libro '(Min)bizia', de Elena Guinea, la iniciativa Kontuan hartzeko kontatua. Azpeitiko LGTBIQ+ memoria eta erreparazioa o los grupos de trabajo Irakurri eta ahaldundu y Empalabramiento.
Para conocer la amplia oferta de cursos y actividades, el ayuntamiento ha buzoneado la programación en cada uno de los portales de la localidad y también está disponible a través de la web municipal www.azpeitia.eus, donde podrán conocer de primera mano los plazos u horarios para realizar la inscripción.
Puertas abiertas, mañana
Este miércoles 24 de septiembre, a las 18.30 horas, Emakumeen Txokoa abrirá sus puertas para mostrar las renovaciones realizadas y explicar en detalle los servicios disponibles. La visita permitirá conocer los diferentes espacios del centro y la lógica detrás de las reformas, además de ofrecer una primera aproximación a los cursos y grupos en los que es posible inscribirse.
La jornada contará también con la presencia de la comunidad que da vida a Emakumeen Txokoa, que compartirá sus proyectos y líneas de trabajo. El encuentro finalizará con un pequeño lunch para fomentar la cercanía, resolver dudas y facilitar que las y los asistentes se acerquen al espacio sin barreras.
Emakumeen Txokoa busca así abrirse aún más a la ciudadanía y reforzar su papel como espacio de encuentro, empoderamiento y apoyo mutuo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.